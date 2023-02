Maggio Musicale Fiorentino, presentato il corto “La Leggenda del Gallo Nero”

È stato presentato al Maggio Musicale Fiorentino il cortometraggio “La Leggenda del Gallo Nero” prodotto dal Consorzio Vino Chianti Classico realizzato da Swolly Studio, agenzia di comunicazione chiantigiana. Siamo nel periodo medioevale, il racconto si svolge tutto in una notte, quella in cui vennero decise le sorti della Repubblica di Firenze e di Siena che si contendevano il territorio del Chianti classico.

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Dopo anni di lotta sanguinosa, si decise di porre fine alla guerra e di definire i confini attraversi una competizione a dir poco singolare. All’alba di un giorno stabilito, un cavaliere sarebbe partito al galoppo dalle rispettive città e nel punto in cui si sarebbero incontrati quello sarebbe stato il confine. I Senesi scelsero un gallo bianco mentre i Fiorentini uno nero che, con un astuto espediente lo tennero a digiuno. Al giorno stabilito, il gallo nero cantò nel cuore della notte dando il via al cavaliere fiorentino con largo anticipo.

Un cast di 7 attori professionisti, 4 giorni di riprese all’alba ed al tramonto, 60 le maestranze impegnate, 13 cavalli e tre galli, due location per gli accampamenti, il Castelo di Brolio nel comune di Gaiole in Chianti (Siena) e quello di Gabbiano nel comune di San Casciano in Val di Pesca in provincia di Firenze. I registi sono Daniele Palmi e Matteo di Nicolò, un team creativo specializzato in spot pubblicitari e visual design. E il Gallo Nero diventa un eroe!

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata