Conto salato al bar: dopo il litigio, la rissa e il tragico epilogo. Arrestato il presunto assassino

Lui e un amico consideravano troppo salato il conto del bar e prima di andarsene avevano insultato la ragazza dietro al bancone. Poco dopo ne era nato un parapiglia, costato la vita a Francesco Costa, 55 anni. L'uomo, durante la rissa, era caduto pestando violentemente la testa. E' accaduto l'8 gennaio a Saronno. Oggi, lunedì 17 gennaio, è arrivata la svolta nelle indagini.

Tragica rissa al bar per i coktail troppo cari: arrestato il presunto omicida

Non è stato facile per i carabinieri di Saronno ricostruire quanto è accaduto l'8 gennaio fuori da un bar della città. Nonostante in molti avessero assistito alla rissa, nessuno ha voluto raccontare quello che aveva visto alle Forze dell'ordine. Ciononostante oggi è arrivata la svolta nelle indagini per la morte di Francesco Costa. L'Arma ha infatti arrestato un 52enne del luogo ritenuto l'autore della violenta aggressione costata la vita a costa.

Gli insulti, la rissa e la morte

Secondo quanto ricostruito dagli stessi militari, Costa e un amico avrebbero pesantemente insultato la barista del locale in cui si trovavano. Il motivo? Consideravano troppo salato il conto da pagare per i coktail e gli alcoolici bevuti. Tutto sembrava essersi concluso così, ma quando sono tornati nei pressi del locale di Saronno per recuperare l'auto, un parente della donna, avvisato dell'accaduto, si è diretto verso di loro per aggredirli. In quel frangente Costa era caduto a terra battendo violentemente la testa e perdendo così la vita. Il presunto assassino è stato tradotto al carcere di Busto Arsizio.

