Green pass: dopo la terza dose avrà durata illimitata

Il Green pass per chi ha fatto la terza dose di vaccino avrà durata illimitata. Sembra essere questa la strada intrapresa dal Governo italiano in attesa che Ema (Agenzia europea per i medicinali) e Aifa (Agenzia italiana del farmaco) dicano la loro sulla quarta dose.

Con il "booster" il Green pass non scadrà

Non c'è ancora l'ufficialità, ma secondo quanto trapela (confermato da Corriere e Ansa) il Governo italiano sarebbe intenzionato a togliere la scadenza del Green pass per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino. Al momento, anche per chi ha il "booster" la durata della carta verde è di sei mesi. L'ufficialità si avrà con ogni probabilità dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, che sta di fatto paralizzando qualsiasi altra operazione politica, e sarà legata anche ai pareri che Ema e Aifa rilasceranno sulla quarta dose.

