Menù di nuovo official supplier di Casa Sanremo

Anche quest’anno Menù, l’azienda di Medolla leader nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale, sarà presente a Sanremo, riconfermandosi come official supplier di Casa Sanremo, digital hub e costola del Festival della Canzone Italiana che si concluderà il 5 febbraio.



Un appuntamento reso ancora più speciale da un compleanno importante: “La Casa del Festival” compie infatti 15 anni trascorsi all’insegna della cultura e della comunicazione. Non mancheranno quindi, tra gli altri, contenuti legati al food e alle tradizioni dei tanti straordinari territori italiani. In questa cornice, i prodotti Menù saranno protagonisti di numerosi showcooking, in onda ogni giorno di Festival sul canale dedicato Casa Sanremo Tv.



Anche quest’anno Casa Sanremo avrà il compito di raccontare agli spettatori, in trepida attesa per gli attimi che precedono la gara, le curiosità e le emozioni a tutti coloro che non potranno raggiungere la Città dei Fiori: i cooking show, con la presenza di chef e pizzaioli, saranno fra i momenti più attesi.



«Abbiamo voluto riconfermare la nostra presenza a Casa Sanremo perché è un onore per noi poter portare le eccellenze gastronomiche del nostro Paese a fianco della più importante kermesse musicale italiana» afferma Federico Masella, Responsabile Marketing Italia di Menù. «Cibo e musica sono un binomio vincente, ci accompagnano nelle nostre giornate e fanno parte del patrimonio storico e culturale del nostro Paese».

Fra i prodottiscelti dagli organizzatori figurano specialità certificate quali il “Pomodoro pelato San Marzano dell’Agro Sarnese nocerino DOP” o il “Pesto fresco con basilico genovese DOP”, ricette tipiche regionali come “E’CacioePepe”, il gustoso condimento con Pecorino Romano DOP, i “Friarielli”, ovvero le cime di rapa cucinate seguendo l'antica ricetta campana, e le Acciughe lavorazione Sciacca. Inoltre prenderanno parte delle creazioni culinarie molte altre referenze top di gamma come il “Frulloro” – frullato di pomodoro lavorato dal fresco in stagione ideale per pizza, i “Peperoni interi alla Brace” lavorati dal fresco, il Pesto di Pistacchio, la Salsa di Noci e la Salsa al Tartufo.I prodotti Menù sono ideali per la preparazione di molteplici ricette. Denominatore comune è la qualità, garantita dalla scelta delle materie prime all’igiene della lavorazione, dalla sicurezza delle confezioni all'attenzione speciale nei confronti del cliente. Leprovengono principalmente dalla campagna emiliana e dai principali mercati nazionali, la produzione riproduce, per accuratezza e modalità di lavoro, ciò che avviene in una tradizionale cucina professionale, mentre la tecnologia avanzata dei suoi stabilimenti mantiene alto il livello della produzione senza intaccare la qualità.Dal 1932, anno in cuifondò a Cavezzo il salumificio che portava il suo nome, l’azienda modenese non ha mai smesso di crescere. Oggi i suoi prodotti - condimenti, salse e creme, funghi, primi piatti, pietanze, preparati per dolci e dessert- raggiungonodi tutta Italia, grazie a una rete vendita che conta 380 agenti, oltre ad una presenza sempre più capillarein paesi quali Germania, Austria, Spagna, Francia, UK, Stati Uniti e Sud-Est Asiatico.

© Riproduzione riservata