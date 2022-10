Riappare sui radar il superyacht di Putin, a bordo oltre 400 etichette di vino

È riapparso sui radar, uno dei sontuosi superyacht di Vladimir Putin (una nave della lunghezza di ben 270 piedi), fino ad oggi sfuggito così ai sequestri imposti dalle sanzioni europee contro la Russia. Tra le chicche di questa imbarcazione, secondo quanto riferisce The Drinks Business, un caveau che custodisce oltre 400 bottiglie di vino. A cui si aggiungono un ampio salone con pianoforte Steinway bianco, una biblioteca, una palestra, completa di spa e una piscina trasformabile in pista da ballo e non ultimo pare anche un caveau che custodisce oltre 400 bottiglie di vino.

Lo yacht di Putin. Fonte: The Guardian



Secondo quanto riportato sembrerebbe che la nave fosse ormeggiata a Kalingrad con i sistemi gps disattivati per nasconderne la posizione e che il nome dell’imbarcazione si stato cambiato da "Graceful" a "Killer Whale" per confondere ulteriormente le acque, ma che sia poi riapparsa a largo dell’Estonia e stia adesso navigando forse alla volta di San Pietroburgo scortata dalla guardia costiera russa.

