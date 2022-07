Si è spostato il pastry chef Damiano Carrara

Finalmente il tanto atteso giorno è arrivato. Il pastry chef e noto volto televisivo Damiano Carrara ha spostato Chiara Maggenti, oggi 9 luglio a Lucca.

Le nozze erano state rimandate un anno fa a causa di un incidente domestico della sposa.

Damiano Carrara



«Ormai ci siamo, non so quante volte abbiamo immaginato questo momento insieme e adesso sta per avverarsi davvero. Finalmente questo sogno che abbiamo desiderato tanto diventerà realtà. A noi". Lo scrive il pastry chef più amato della televisione Damiano Carrara e posta una foto di un tramonto con la dolce metà.

