Champagne per brindare un incontro… e poi? In quali altre canzoni è citato il vino francese?

Tante sono le curiosità su e intorno al mondo del vino. Per esempio, sapete che sono 1136 le canzoni che contengono riferimenti a importanti maison di Champagne. Di queste, tre sono citate più volte. A riferirlo un articolo di The Drinks Business che annuncia i migliori brand citati più e più volte. Sul podio con ben 861 menzioni Moët & Chandon, seguito al secondo posto dalla Maison Dom Pérignon con 180 menzioni. Al terzo posto, Veuve Clicquot si fa strada con ben 95 citazioni nei testi musicali.

I dati hanno evidenziato inoltre come cantautori del calibro di Taylor Swift e Katy Perry facciano entrambi riferimento nei loro testi a Dom Pérignon, con Swift che lo menziona nel titolo della sua canzone "Champagne Problems", mentre Perry lo nomina in "Birthday" quando canta “Pop your confetti, pop your Pérignon”. Tra chi lo celebre e chi lo produce il passo è breve. A dicembre, Kylie Minogue, la regina del pop, ha rivelato di voler aggiungere uno champagne alla sua gamma di vini, dimostrando che musica e champagne vanno davvero di pari passo.

