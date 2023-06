Il sito web di Molini Pivetti si arricchisce di una nuova sezione

Lavorare la terra significa creare, con le proprie mani, qualcosa di unico. Un approccio che Molini Pivetti, tra le realtà italiane più qualificate per la produzione di farina nelle diverse tipologie, persegue da 143 anni e che si basa su valori condivisi, sul rispetto delle regole, sulla costanza dell’impegno e sulla visione comune di un futuro migliore.

Molini Pivetti, sul sito web una nuova sezione

Il legame con la terra diventa protagonista di una sezione del sito internet di Molini Pivetti: è online, infatti, una nuova area web ( https://www.molinipivetti.it/azienda-agricola/ ) che racconta e approfondisce tutto ciò che l’azienda di Renazzo, in provincia di Ferrara, coltiva in linea con i suoi 4 pilastri della sostenibilità: agricoltura, territorio, responsabilità e squadra.La nuova sezione presenta anzitutto i terreni: 400 ettari complessivi di proprietà dell’Azienda agricola Pivetti, che da oltre 50 anni sono destinati alla produzione di cereali, frutta e vino dalle proprietà uniche, grazie all’attenzione e al rispetto della tradizione in perfetta sintonia con l'innovazione tecnologica e l'avanguardia di processi produttivi snelli e certificati.Per lavorare al meglio la terra ci vuole pratica costante: è questo l’ingrediente alla base di ogni prodotto coltivato. E’ l’esperienza, arricchita dai valori di tradizione, famiglia e passione: valori fondanti che negli anni Settanta hanno portato a creare la Società Agricola Pivetti, un’attività parallela a quella molitoria, che oggi vede coinvolta l’intera famiglia.«La ricchezza della vita è dovuta alla sua diversità. Tutta la storia della vita sulla Terra ci insegna che la “diversità” è un fattore positivo - dichiara Gianluca Pivetti, quinta generazione alla guida, insieme alla sorella Silvia, dell'azienda fondata da Valente Pivetti nel 1875 - Noi della famiglia Pivetti amiamo lavorare al meglio la terra, con passione e professionalità, alla ricerca delle tecnologie più innovative, ma sempre nel rispetto delle sue caratteristiche e della sua biodiversità; così facendo la terra restituisce ogni volta prodotti unici e sempre sorprendenti, nel profumo, nelle sfumature di colore, nell’aroma e infine nel gusto».

Gianluca e Silvia Pivetti

Navigando nella nuova sezione del sito di Molini Pivetti, gli utenti potranno scoprire: le colture cerealicole, il frutteto e il vigneto.Oltre 350 ettari di buona terra emiliana, situati tra la provincia di Bologna e Ferrara, sono destinati alla coltivazione di cereali come grano tenero, mais e soia, anche bio, utilizzando sia tecniche di coltivazione convenzionale, per le principali filiere del grano tenero, sia tecniche di coltivazione che garantiscono prodotti biologici.È in questi campi che la sostenibilità secondo Molini Pivetti trova massima espressione e concretezza. Parte dell’area colturale, infatti, è da tempo sotto il marchio “Campi Protetti Pivetti” – cui si è aggiunto, più di recente, anche “Campi Protetti Pivetti Sostenibile” - con ciò identificando la filiera aziendale controllata e certificata dall’ente internazionale CSQA, a garanzia della totale salubrità dei grani usati per la produzione delle farine Molini Pivetti.A questa filiera se ne aggiungono altre realizzate in collaborazione con grandi industrie alimentari - italiane e internazionali - che sono riconosciute per l’attenzione alla sostenibilità e alla genuinità dei loro prodotti, e che qui coltivano la materia prima.Ed è sempre qui che trova spazio la tecnologia applicata all’agricoltura, come la digitalizzazione della filiera agroalimentare in partnership con xFarm Technologies, per rendere ancor più avanzate la tracciabilità delle coltivazioni, la sostenibilità dei prodotti e l’efficienza della produzione, sia tradizionale che biologica.Una collaborazione che permette di identificare sempre meglio l’impatto ambientale delle coltivazioni ottimizzandole, supportando gli agricoltori nelle attività di monitoraggio e, soprattutto, di prevenzione delle coltivazioni, per evitare sprechi o uso eccessivo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Adiacenti ai campi, si trovano gli spazi dedicati alle fasce fiorite: sono aree in cui si promuove la biodiversità dando vita a colture più sostenibili.Dalla terra agli alberi, per coglierne i frutti. Oltre alla produzione di colture cerealicole, l’azienda agricola della famiglia Pivetti coltiva un frutto tipico delle terre della Pianura Padana: la pera, destinata alla produzione di succhi e puree realizzati da Macè Fruit, azienda della Holding Pivetti specializzata in frutta di quarta gamma e rinomata soprattutto per la qualità dei prodotti e le tecnologie d’avanguardia adottate nei processi produttivi, come la Pascalizzazione (Hpp).Per andare alle origini del vigneto Pivetti bisogna spostarsi in Toscana, la regina delle terre vocate al vino, e in particolare nella rinomata zona del Radda in Chianti. Qui il vigneto - in costante crescita – si fonde con oltre 70 ettari di bosco di vegetazione e Villa Campomaggio, un suggestivo resort arroccato nel borgo, sito tra le verdi colline del Chianti, sempre di proprietà della famiglia Pivetti.La produzione vitivinicola ha preso avvio grazie a un team di professionisti agronomi, sommelier locali ed esperti enologi, guidati dall’agronomo di Molini Pivetti Alessandro Zucchi.Tecnologia e innovazione si aggiungono tra gli ingredienti da mettere nelle botti. «Dopo aver studiato le peculiarità del territorio, della coltivazione e della nostra uva, abbiamo adottato le tecnologie di produzione più d’avanguardia, avvalendoci anche di strumenti avanzati come le colonnine per la rilevazione meteo di xFarm Technologies, per dare vita, in futuro, a un vino rigorosamente Doc», sottolinea Alessandro Zucchi.In attesa di recarsi in terra toscana a sorseggiare vino, la sezione web del sito di Molini Pivetti vale certo una visita che restituisce la pienezza, la bellezza, la diversità dei prodotti e del lavoro dell’uomo in armonia con la natura.

© Riproduzione riservata