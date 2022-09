Nocciola piemontese protagonista alla fiera di Castellero

La fiera "Città della Nocciola", l’evento più gustoso dell’autunno, torna ad animare Castellero (At), riportando tra le vie del paese la Nocciola Piemonte Trilobata, eccellenza del Monferrato e prodotto simbolo del borgo. La Fiera festeggia quest’anno i suoi 40 anni, e lo fa con un programma di quattro giornate ancora più ricco: Mostra Mercato, iniziative per gli esperti del settore e per i bambini, street food, camminate, degustazioni tematiche e molte altre attività.

Giovedì 6 Ottobre, alle ore 15.00, si terrà la tradizionale Fiera della Meccanizzazione Agricola Corilicola con esposizione di mezzi, trattori e attrezzature impiegate in ambito corilicolo con attività dimostrative. Prove in campo e a seguire incontro di aggiornamento tecnico, alla scoperta delle novità del settore.

Venerdì 7, alle ore 14.00, sarà il momento dell’attesissima Resa della Nocciola, la gara riservata ai coltivatori, che si sfideranno sulla qualità del loro prodotto. Le nocciole saranno valutate da una giuria di esperti membri della “Confraternita della Tonda Gentile di Langa” di Cortemilia. La premiazione si terrà nella giornata di domenica 9. La serata proseguirà con gli Antipasti e le Pizze cotte nel forno a legna a cura della Pro Loco, da gustare in compagnia di ottima musica.

Sabato 8, il weekend prende il via all’insegna dell’Outdoor, con due escursioni proposte per la giornata. Alle ore 15.00 partirà la Camminata sul Sentiero della Nocciola aperta a tutti, alla scoperta della Trilobata e del suo territorio guidati dal gruppo delle NoccioMamme e dalle bacheche illustrative dislocate lungo il percorso. I camminatori potranno rifocillarsi con una merenda finale all’Azienda Agrival, che sforna squisite specialità alle nocciole, sia dolci che salate.

Durante la giornata, la natura diventerà a misura di bambino con le attività proposte dall’Associazione Lago Stella: una piacevole passeggiata con pic nic in mezzo al verde con cestini portavivande, in compagnia di simpatici asinelli, lungo il sentiero Otto Basso Monferrato.Gli amanti del Food potranno partecipare allo speciale “Gemellaggio tra Nocciola e Formaggi” con la Degustazione a cura di Irma Brizi, direttrice dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola, e degli esperti Onaf; a seguire, conclusione in dolcezza con l’Assaggio Comparativo tra diverse Creme Artigianali alla Nocciola. Alle ore 21.00 rassegna di teatro popolare dialettale con la Compagnia “I Fafiuchè di Silvana” che presenteranno la parodia del film Franchestein Junior con la loro personale versione “Er cit Pruss Martinsec”.

Domenica 9 sarà la giornata clou della manifestazione. Dalle ore 9.00 riaprirà la Fiera della Meccanizzazione Agricola e si inaugurerà la Mostra Mercato, con bancarelle di Tipicità Enogastronomiche, Artigianato, Antichi Mestieri e Bricolage. Alle ore 10.30 in occasione delle 40 candeline della fiera, si aprirà con uno speciale saluto del Sindaco Roberto Campia, il suo intervento è dedicato all’evoluzione dell’attività corilicola sul territorio di Castellero nel corso degli ultimi 25 anni.

A seguire imperdibile appuntamento, con l’esperto dell’arte di panificazione Fulvio Marino che presenterà il suo ultimo lavoro editoriale. Ospite fisso e seguitissimo su RAI 1 all’interno della trasmissione condotta da Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”. Nel salone Redoglia si terrà la Premiazione ufficiale del vincitore della “Resa della Nocciola 2022” e dalle ore 12.00 prenderà il via lo Street Food con Piatti della Tradizione e Stuzzicherie preparate dalle Aziende Agricole di Campagna Amica e dalla Pro Loco.

Nel pomeriggio l’emozionante spettacolo equestre a cura di OCCHIOCONOCCHIO Asd e a seguire “Battesimo della Sella” per tutti i bimbi presenti. Per tutta la giornata animazione nell’area NoccioBimbi, con tanti giochi e attività a tema Nocciola; i partecipanti potranno sfidarsi al nuovo gioco da tavola “Nocciolandia”, una magica avventura tra dolcezza e indovinelli.

Lungo la via che porta alla fiera, “Concorso di Pittura all’aperto” dedicato alla Nocciola, con il pubblico presente che giudicherà le tele. Verrà stilata una classifica per la premiazione finale in base al punteggio ottenuto; divertimento assicurato con le incursioni musicali della “Donkey Stuzzica Band”. Per tutta la giornata presso i locali del Comune, Mostra di Foto e Filmati d’epoca “Le nostre manifestazioni, ieri e oggi”: rassegna suggestiva, dedicata alle manifestazioni organizzate in paese negli ultimi vent’anni.

