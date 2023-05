Btm Italia, la 10ª edizione si terrà dal 28 febbraio all'1 marzo 2024

Sono state rese note le date 2024 di Btm Italia, decima edizione dell’evento b2b di promozione del turismo del sud Italia: la manifestazione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024. Confermata dunque la formula su tre giorni: il 2024 sarà un anno bisestile e le date comprendono il 29 febbraio. Confermata anche Bari come città ospitante, dopo il successo di pubblico dello scorso anno con oltre 25mila presenze e alla partnership con Buypuglia, evento di commercializzazione del prodotto turistico pugliese che si terrà negli stessi giorni.

Nel 2024 si terrà la 10° edizione di Btm Italia

«Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa meravigliosa e avvincente avventura - spiega l’ideatore di Btm Nevio D’Arpa - arrivare alla decima edizione è un grande traguardo che conferma l’ottimo lavoro di squadra fatto finora nonché la scommessa vinta lo scorso anno con la scelta della Fiera del Levante di Bari come location ideale per far crescere la manifestazione e raggiungere un pubblico sempre più vasto per attrarre buyer nazionali e internazionali».

Nevio D'Arpa

Btm Italia è organizzata dall’agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da 9 anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità. Nell’edizione 2023, che si è svolta per la prima volta a Bari, dopo 8 edizioni tra Lecce e Taranto, la fiera ha avuto un grande successo di pubblico con 25mila presenze, 120 buyer da 25 nazioni, 200 espositori presenti e 300 aziende partecipanti, con un afflusso di visitatori superiore a quello delle due precedenti edizioni in presenza messe assieme.

