Restworld fa incontrare domanda e offerta di lavoro nella ristorazione a Torino

Venerdì 8 ottobre, la start up torinese Restworld, punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro nella ristorazione, organizza un evento di networking dedicato a tutti coloro che vivono quotidianamente l’ospitalità. L’evento si svolgerà all’interno del polo innovativo del Politecnico di Torino, l’Incubatore delle Imprese I3P.

Questo primo evento fisico di networking per la ristorazione ha l’obiettivo di supportare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio torinese. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i consulenti professionisti di Restworld e di numerose attività di formazione del settore ristorativo, compresi i rappresentanti della Città del Gusto di Torino, della Pizza Italian Academy e della Sweet And Sour School.

Saranno presenti inoltre diversi locali del panorama torinese che offriranno le loro prelibatezze al pubblico. Tra i vari il noto Ristorante Silos di via Santa Giulia, la Gastronomia Moi Moi con la sua cucina salentina e Spritzerò, brand di aperitivi approdato a Torino un anno fa in San Salvario.

Inoltre, parteciperanno diversi ristoratori alla ricerca di staff i quali metteranno a

disposizione il loro tempo per degli incontri one to one con i candidati durante tutto l’evento.

La giornata del Restaurant Open Day inizierà alle ore 10.00 (qui il link attreverso cui iscriversi) e sarà dedicato a più figure professionali del settore Horeca: cuochi, camerieri, pizzaioli e bartender. Per il rispetto delle normative anti-Covid, l’evento sarà suddiviso in quattro momenti di incontro della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno, durante i quali gli ospiti avranno la possibilità di assistere agli speech dei partner e dei principali promotori del progetto Restworld.

