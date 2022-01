Olimpiadi invernali 2022: pechino ferma la vendita dei biglietti, solo inviti

Saranno ancora una volta Olimpiadi "a numero chiuso". La Cina, in vista dell'appuntamento invernale dei Giochi a cinque cerchi, programmati dal 4 al 20 febbraio 2022, ha infatti annunciato l'annullamento della vendita dei biglietti.

Stop alla vendita dei biglietti, alle Olimpiadi solo su invito

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ha annunciato lo stop alla vendita dei biglietti d'accesso alle gare. Si tratta della naturale conseguenza dell'aumento delle restrizioni legate alla pandemia. Solo gli invitati potranno quindi seguire le competizioni. In precedenza si era invece parlato di capienza ridotta al 50%.

Al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale e degli spettatori è stato adeguato il piano sulla vendita dei biglietti al pubblico e della organizzazione degli spettatori in loco. E' stato deciso che i biglietti non dovranno più essere venduti, ma che saranno presenti in loco durante i Giochi alcuni spettatori invitati, si legge nella nota diffusa da Pechino.

