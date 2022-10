A Villa Santa Maria torna la Rassegna dei cuochi

Dal 14 al 16 ottobre a Villa Santa Maria (Ch) c’è la 42ª “Rassegna dei cuochi”. Torna l’appuntamento più rappresentativo del paese, patria dei cuochi, dell’Istituto Alberghiero e di San Francesco Caracciolo. Eventi, show cooking e ospiti animeranno il centro storico del borgo che, per tre giorni, rafforzerà il proprio ruolo di patria dell’arte culinaria.

La 42esima Rassegna dei cuochi



Si comincia oggi, 14 ottobre alle 16 con l’accoglienza dell’Olio votivo della Federazione Italiana per i Servizi Ristorativi e Alberghieri della Regione Calabria. A seguire la messa nella chiesa di San Nicola di Bari e a sera cuochi ai fornelli. Il 15 ottobre ecco con la Junior Cocktail Competition degli alunni dell’istituto alberghiero “Marchitelli”.



Nel pomeriggio ci saranno due show cooking. Il primo a cura dello chef abruzzese Davide Nanni, famoso sui social per la preparazione dei piatti in maniera wild nei boschi abruzzesi e per essere entrato a far parte, da quest’anno, dello staff della trasmissione televisiva “E sempre mezzogiorno”, condotta da Antonella Clerici. E l’altro con lo chef internazionale Enrico Derflingher, noto per aver deliziato i palati della Regina Elisabetta II e dell’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush senior, che alla Rassegna dei Cuochi presenterà il risotto Regina Vittoria.

