Musica e festeggiamenti, ecco gli eventi imperdibili del Super G di Courmayeur

Dopo l’inaugurazione, l’8 dicembre scorso, della stagione invernale del Super G con la partecipazione in apertura de Il Pagante, Brancar (Roberta Branchini) e Eddy Veerus (Edoardo Cremona) hanno dato il via al party più atteso delle Alpi, l’Après-Ski, momento clou dell’intrattenimento di Courmayeur (Ao), per ballare e divertirsi sulle piste dopo aver messo giù gli sci. Dopo questo primo appuntamento con il sound del duo milanese, è in arrivo un calendario ricco di appuntamenti, in collaborazione con artisti in house e nuove scoperte. Come un’isola che non c’è del divertimento senza fine, il Mountain Club di Courmayeur ha, infatti, in serbo un programma tutto da cantare e ballare per l’inverno 2022-23. Due le proposte per la prossima stagione: Singing Lunch e Après-ski. Si inizia, dalle 13 alle 15, con la musica dal vivo al ristorante, insieme a Zurawski Band, Rosario Rannisi, Lorenzo Zambianchi e Boys4Road, per 40 performance live che costelleranno la stagione, da vivere e partecipare.

Super G a Courmayeur (Ao)

E dopo? Questa la domanda che si pone l’Après-ski generation. Seduta in seggiovia già pensa a che cosa fare dopo una giornata di sci che non è più di 8 ore ma anche solo di 2. Questo perché abitano la dimensione dei social, un eterno presente fatto di stimoli e feedback costanti. Tutto ciò che sperimentano lo condividono, anzi, lo “condivivono” con i loro pari. Sono ubiqui, iperconnessi, perennemente online, o per meglio dire onlife. Esistono contemporaneamente al di qua e al di là dello schermo, affamati di vita e di sensazioni intense. Il “dopo” è arrivato, ed è qui per restare, tutti i weekend l’Après-ski - il dopo sci - anima il Super G definendolo un vero club, un’autentica community, con dj-set con producer di fama internazionale e di musica live con gli artisti più amati, per un momento che rappresenta un “unicum” a livello italiano.

Sono 12 gli appuntamenti da non perdere, sulle piste, nella cornice mozzafiato del Monte Bianco. In questa “bolla” fatta di musica dal vivo, a quota 1700 metri, si troveranno intrattenimento, cocktail e champagne, voglia di “condivivere” momenti spensierati con gli amici e una food offer d’eccezione, una certezza che ritorna anche per questa stagione con il menu firmato dallo chef stellato Andrea Berton. Puro divertimento da scoprire e immergersi dopo (après) le piste, per vivere esperienze uniche in un luogo spettacolare; la formula del successo di Super G, che non ha pari sulle Alpi.

Calendario dei live per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023

27 dicembre - Leo Gira

28 dicembre - Andrea Zelletta

29 dicembre - Raffa FL

30 dicembre - Ludwig

31 dicembre - Eat. Sleep. Welcome 23. Après ski. Repeat.

01 gennaio - Giovanni Ursoleo

02 gennaio - Samuele Sartini

05 gennaio - Georgia Mos

06 gennaio - Nicola Fasano

07 gennaio - Matteo Botteghi

Per informazioni: www.lovesuperg.com

