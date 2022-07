Agricoltori nella Riviera Romagnola con Tipici da Spiaggia

Associare il territorio della vacanza ai prodotti tipici per valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari della regione: è questo l’obiettivo di Tipici da Spiaggia, evento giunto alla terza edizione che quest’anno in Emilia Romagna coinvolgerà, il 4 agosto, 5 località della Riviera in altrettanti stabilimenti balneari. L’iniziativa è promossa da Cia Emilia Romagna con il Sindacato italiano Balneari.

In 5 località, dunque (Milano Marittima al Tangaroa Beach - Rimini, Bagni 108 e 109 - Cesenatico, Spiaggia Zona Cesarini - Porto Garibaldi, Bagno Astor, a Marina di Ravenna al Bagno Marinamore), gli agricoltori porteranno in spiaggia le loro produzioni, sottolineando, peraltro, le difficolta del settore: da oltre 20 anni i prezzi alla produzione di frutta e verdura sono rimasti invariati, mentre al consumo sono decuplicati.



«Per meglio far capire il lavoro degli agricoltori un produttore porterà, con il proprio trattore, un carro colmo di frutta, verdura e vino – spiega Stefano Francia, presidente di Cia Emilia Romagna -, un gesto teatrale, ma che intende sottolineare l’impegno del settore nel fornire derrate alimentari in una annata critica come questa. Ovviamente svolgeremo questa operazione in sicurezza e con le necessarie autorizzazioni».

© Riproduzione riservata