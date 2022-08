Calici di stelle, ad agosto quattro appuntamenti con i vini Firriato

Si comincerà a Cavanera Etnea, il 6 agosto. Resort incastonato tra le pendici dell’Etna, in una cornice charmant tipica del Terroir vulcanico, richiamerà l’attenzione degli amanti del vino con un evento all’insegna del grande stile: una serata consacrata al piacere del vino e del cibo nel contesto simbolico e affascinante del panorama stellato di agosto.

Tra una stella cadente e una prelibata pietanza creata dall’Executive Chef Andrea Macca, ci si potrà lasciare inebriare dai vini Firriato proposti durante la serata. Fil Rouge dell’evento sarà l’experience del vino, e proprio per far sì che essa possa garantire il massimo rispetto dei winelover, la serata sarà dedicata soltanto a 100 ospiti speciali. La serata evento sarà replicata il 14 agosto.

Enoexperience a 360° gradi anche per le attività del pomeriggio: gli invitati potranno infatti partecipare ad una delle due masterclass Vip previste dal programma. La prima, dedicata al Metodo Classico, porterà alla scoperta del Gaudensius e alla sua origine unica, poiché ottenuto dai vitigni che affondano le loro radici nel terreno vulcanico. Ci si potrà perdere tra le note profumate del vino e nella suggestione del racconto per un costo di 40 euro, e per un numero limitato di 30 ospiti.

La seconda masterclass, condotta da Federico Lombardo di Monte Iato, sarà invece dedicata al Signum Aetnae Doc Riserva e alla sua storia centenaria che nasce proprio nel cuore della tenuta di Cavanera Etnea, da un preziosissimo vigneto prefilossera - certificato 150 anni - che ospita viti di Nerello Mascalese e alcune varietà reliquia. In questo caso, si potrà partecipare per un costo di 70 euro e per un numero limitato di 10 ospiti.

Un viaggio della mente e del gusto che proseguirà nella terrazza del ristorante La Riserva Bistrot con la cena a menù fisso affidata alle sapienti creazioni culinarie dello Chef, per un costo a persona di 70 euro. La serata sarà arricchita ed intervallata da performance artistiche e musica d’atmosfera. A conclusione della cena, degustazione libera dei vini della Selezione “Calici di Stelle”.

Irrinunciabile anche l’appuntamento a Baglio Soria del 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, replicato poi il 14, per celebrare la notte di Ferragosto. Entrambi gli eventi, pensati per un pubblico di appassionati winelover, potranno accogliere 200 ospiti ciascuno, in modo da garantire un wine tour nel massimo rispetto individuale.

Qui, tra il Monte Erice, con il suo borgo medievale, e le saline di Trapani, che si estendono ad Est, il Baglio ha come obiettivo quello di garantire un’esperienza immersiva nel territorio, in chiave lusso, mantenendo comunque inalterata l’autenticità del contesto seicentesco – quando l’edificio originario costituiva il centro nevralgico di tutte le attività lavorative della comunità rurale. Una cornice d’eccellenza, quest’ultima, che ospiterà le due masterclass previste. Come a Cavanera, la prima masterclass sarà dedicata al Metodo Classico e alle principali etichette di Firriato: all’interno della preziosa Sala Degustazione del Baglio sarà possibile degustare i vini del Terroir trapanese per un costo di 40 euro e per un numero limitato di 20 persone.

La seconda masterclass – “Winemaker Per un Giorno” - sarà invece dedicata ai più curiosi e interessati al mondo vitivinicolo professionale che potranno cimentarsi nel rivestire i panni di un vero e proprio produttore di vino. In questo caso, il costo previsto è di 50 euro per un massimo di 20 partecipanti.

Un’occasione per imparare divertendosi. La masterclass ha come obiettivo quello di guidare i partecipanti alla creazione di un blend “Special Edition Calici di Stelle”, utilizzando i quattro vitigni a bacca rossa che compongono il Quater Vitis. L’enologo Giovanni Manzo accompagnerà i winelover presenti in questo percorso, fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di 3 diversi blend, da cui poi, con il contributo di ogni partecipante, verrà decretato il blend definitivo “Special Edition Calici di Stelle”. Al termine della degustazione, a ciascuno verrà consegnata la bottiglia Quater Vitis Rosso”.

Seguirà alle ore 20:00 lo Show Cooking e la cena a cura dell’Executive Chef Andrea Macca che delizierà i palati più esigenti sfruttando le materie prime del luogo, reinterpretandole in chiave contemporanea e gourmet, per un costo di 70 euro a persona. Le suggestioni continueranno nello Sky Lounge del Baglio, affacciato sul cielo stellato di agosto, dove gli ospiti potranno farsi coccolare e contemporaneamente ammirare lo spettacolo messo in scena da un gruppo di artisti di strada tra le note attuali del dj set e infine, lasciarsi sorprendere da uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Info & prenotazioni e dettagli:

Firriato Hospitality

Mobile: 366 6260186

Baglio Sorìa:

Info: bagliosoria@firriatohospitality.it per prenotare: https://calicidistellefirriato.it/

Cavanera:

Info: cavanera@firriatohospitality.it per prenotare: http://calicidistelle-etna.it

