Le eccellenze Dop e Igp della Toscana in tour per l'Europa

Un’accoppiata vincente tutta toscana per sbancare le tavole europee quella offerta dalle eccellenze Finocchiona IGP e Pecorino Toscano DOP. I Consorzi presentano un calendario di attività in sinergia per i prossimi mesi che li vedranno impegnati in Europa ed in Italia. L’obiettivo? Farsi conoscere e apprezzare – ça va sans dire – sempre di più.

L’obiettivo dei due Consorzi, tra le più importanti eccellenze toscane, mira anche a sensibilizzare circa la qualità della certificazione, fondamentale per evitare il cosiddetto “Italian sounding”: garantire e tutelare il rispetto della tradizione e stimolare i consumatori a scoprire le DOP e IGP con varie e nuove proposte di consumo.

Si inizia in Francia il 10 e 11 settembre a Parigi dove le degustazioni prenderanno il via presso Eataly Paris Marais con Finocchiona IGP e Pecorino Toscano DOP che saranno presenti con banchi di presentazione e assaggio in cui i visitatori potranno degustare i prodotti sia singolarmente che in abbinamento. Pochi giorni e si ripassano le Alpi con le degustazioni guidate di Finocchiona IGP presso gli Eataly di Torino (1-2/10) e Roma (29-30/10) con banchi di presentazione e assaggio.

Si prosegue in autunno presso l’evento “The Italian Show” organizzato da ILIF (I Love Italian Food) a Düsseldorf il 7 novembre: ogni Consorzio avrà un suo spazio dedicato per l’esposizione e la presentazione all’interno della kermesse dedicata al settore dell’ospitalità e della ristorazione. Inoltre, i due “ambasciatori della toscanità” saranno protagonisti in due distinte masterclass di degustazione in altrettanti momenti diversi della giornata.

Ma non finisce qui: il 21 novembre a Monaco di Baviera gli attendono due approfondimenti storici, tecnici e produttivi con degustazione finale. In due differenti momenti della giornata, interamente dedicata agli operatori del settore Horeca, giornalisti e food blogger, potranno conoscere ed apprezzare le DOP e IGP toscane degustate “in purezza”.

Il calendario completo degli eventi:

10-11/09 Parigi – EATALY PARIS MARAIS: Finocchiona IGP e Pecorino Toscano Degustazioni guidate con banchi di presentazione e assaggio.

1-2/10 Torino – EATALY LINGOTTO: Finocchiona Degustazioni guidate con banco di presentazione e assaggio.

29-30/10 Roma – EATALY ROMA: Finocchiona Degustazioni guidate con banco di presentazione e assaggio.

7/11 Düsseldorf – "The Italian Show": Finocchiona IGP e Pecorino Toscano DOP. Stand di presentazione delle denominazioni e singole masterclass dedicate ad ogni prodotto, specifiche per gli operatori del settore Re.Ca., giornalisti e foodblogger.

21/11 Monaco di Baviera: Finocchiona IGP e Pecorino Toscano Masterclass di degustazioni dedicate ad ogni prodotto, specifiche per gli operatori del settore Ho.Re.Ca., giornalisti e foodblogger.

