Il Festival dello Stoccafisso di Badalucco festeggia mezzo secolo

Il 17 e 18 settembre 2022, Badalucco (Imperia), vivrà il 50° anniversario della "Sagra dello stoccafisso alla badalucchese" (Sagra dü stocafissü ä baûcogna). I preparativi di quello che si preannuncia come un vero e proprio Festival fervono da tempo ed entreranno nel vivo a partire dal mese di settembre. Una organizzazione che riserverà molte sorprese, grazie all'impegno della Pro Loco in collaborazione con il Comune di Badalucco e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Questo Festival dello Stoccafisso si prospetta come una edizione da record dal sapore internazionale: un po' per il numero simbolico ma anche per la partecipazione degli attesi ospiti norvegesi. Il 2022 sarà anche l'anno del ritorno della manifestazione, dopo due anni di stop, a causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria. Lo stoccafisso sarà il grande protagonista con un contorno fatto di iniziative e appuntamenti che non si limiteranno solo all'ambito enogastronomico.



Da un punto di vista storico e culturale, gli abitanti di Badalucco devono molto allo stoccafisso. Infatti è grazie a questo pesce se riuscirono a resistere all'assedio dei saraceni. Un fatto di cui si trova traccia anche nell'Archivio di Stato di Nizza e risalente tra il 1580 e il 1600. All'epoca, grazie alla facilità di trasporto, di conservazione e ad un costo accessibile, questo alimento entrò rapidamente a far parte della tradizione culinaria locale.



Piano piano si arriva così al 1972, l'anno in cui ha preso il via la Sagra. La prima locandina dell'evento, pubblicata in questi giorni sui canali social della Pro Loco di Badalucco, si è mostrata nella sua semplicità eppure ha subito catalizzato l'attenzione, generando oltre 11.600 visualizzazioni. Con il passare degli anni, di edizione in edizione, il manifesto che accompagna la Sagra è diventato sempre più elemento ricercato, un cult, con fotografie d'autore capaci di trasmettere l'essenza del paese e della comunità legata alla manifestazione.



La fotografia dell'edizione 2022 è stata scattata da David Tinius Rossi e rende omaggio al celebre scatto di Gerald Waller, pubblicato il 30 Dicembre 1946 negli Stati Uniti in un articolo di “LIFE Magazine”, riportante le condizioni di vita degli orfani europei nell’immediato dopoguerra. Questa e molte altre curiosità accompagneranno la campagna social che ha preso il via in questi giorni attraverso le pagine Facebook della Pro Loco e del Comune di Badalucco.



"Sono davvero felice di poter dire che finalmente torniamo. Abbiamo dovuto attendere due lunghi anni. Tutto il paese si sta impegnando per quello che ci auguriamo possa essere non solo il ritorno di una grande festa ma anche un'occasione di confronto. Posso anticipare che ci sarà un momento dedicato a tematiche importanti per Badalucco e l'entroterra in generale" - afferma Matteo Orengo, sindaco del Comune di Badalucco.



«Finalmente la cinquantesima edizione della tanto attesa sagra è alle porte. La Pro Loco sta lavorando incessantemente per organizzare spettacoli, intrattenimenti, degustazioni ed eventi collaterali. Vogliamo rendere questa edizione un evento da ricordare grazie all'eccellente lavoro di squadra insieme al Comune di Badalucco, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e agli amici della Norvegia e a tutti i partners che stanno collaborando per la riuscita della festa. Non vediamo l'ora che sia domenica 18 settembre per accogliere tutte le persone che vorranno assaggiare il nostro amato stocafissü ä baûcogna», dichiara Mauro Panizzi, presidente della Pro Loco Badalucco.



«L’Azienda Speciale e la Camera di Commercio Riviere di Liguria supportano la 50ª edizione del Festival dello Stoccafisso di Badalucco, evento che nel tempo ha saputo trasformarsi da momento di aggregazione locale a grande manifestazione internazionale, capace anche di generare relazioni di qualità tra produttori e importatori, norvegesi e italiani. Insieme al Comune e agli interlocutori norvegesi stiamo lavorando per organizzare un evento business finalizzato alla valorizzazione dei nostri prodotti e delle proposte della Liguria, al quale speriamo di far partecipare numerosi operatori provenienti da tutta la Regione», ricorda Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

