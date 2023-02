Cortina Winter Party, un sogno ad occhi aperti tra le Dolomiti

Sabato 4 marzo alle 12, un tavolo di 30 metri verrà allestito sui prati innevati dell’agriturismo El Brite de Larieto: un luogo unico, abbracciato dalle Dolomiti Patrimonio mondiale.

50 commensali potranno assaporare un menu ai profumi del bosco, nato dalla collaborazione dei ristoranti SanBrite e Baita Pié Tofana insieme alla pasticceria Embassy e un abbinamento di vini e cocktail ai piatti ideato da La Cave Cortina.

Una degustazione ispirata alla montagna e alle eccellenze italiane, che rappresenta un trait d’union con la linea “Prodotto di Montagna” di Parmigiano Reggiano, partner dell’evento, il più importante prodotto Dop ottenuto in montagna, coinvolgendo oltre 110 caseifici montani e 1.200 allevatori.

Parmigiano Reggiano sarà, inoltre, protagonista a Cortina per tutto il fine settimana dal 3 al 5 marzo nei ristoranti El Brite de Larieto e Baita Pié Tofana, con un piatto in menu che interpreta Parmigiano dal punto di vista degli Chef Riccardo Gaspari e Federico Rovacchi.

Sette le meravigliose donne a trasformare questa esperienza in un sogno a occhi aperti: Erica Zuliani, ideatrice e organizzatrice dell’evento di Red Squirrel Events; Ludovica Rubbini, General Manager dell’Azienda agricola SanBrite; le sorelle Illy, Andrea Dominique, Jaqueline e Micaela, che hanno lanciato “Amarey” la prima linea skincare funzionale italiana a base di estratti di caffè rigenerati e che forniranno alcuni preziosi doni alle ospiti dell’appuntamento; Laura Favaretto, esperta italiana di profumazioni d’ambiente e Manager di Meitei, che creerà un ricordo olfattivo legato a questo incontro unico; Beatrice Niccolai, Ad di Beyfin – partner dell’evento – promotrice nel settore delle energie dello sviluppo a livello internazionale della produzione di BioGpl dai rifiuti e dell’implementazione delle 150 stazioni di servizio multicarburante italiane, di un vettore come l’idrogeno.

Immancabile il premio al miglior outfit maschile e femminile ispirato al tartan, disegno tipico dei tessuti in lana delle Highlands scozzesi: ai due premiati, Pollini farà dono delle scarpe Ice Cracker.

«A pochi giorni dall’8 marzo, il Cortina Winter Party è un inno alla capacità femminile di fare meraviglie e di collaborare con chef, pasticceri, sommelier al fine di creare l’esperienza ideale per i nostri ospiti» ha dichiarato Erica Zuliani, amministratrice di Red Squirrel Events «E Cortina, Regina delle Dolomiti, è il luogo perfetto per ospitare queste sinergie. Qui, durante le Olimpiadi del 1956, il giuramento olimpico venne pronunciato, per la prima volta, da una donna, Giuliana Minuzzo, a dimostrazione di quanto queste terre di indicibile bellezza e imponenti eredità storiche possano divenire terreno per nuove sfide, nuovi orizzonti».

© Riproduzione riservata