Bologna Cheese Festival, nuovo appuntamento con i formaggi italiani e non solo

Bologna Cheese Festival, che si svolgerà nella ex Galleria di Arte Moderna, presso il Volvo Congress Center di Bologna Congressi, è una assoluta novità che coinvolgerà il pubblico e molti personaggi ed esperti del settore l'11 e il 12 febbraio 2023.

Questo nuovo evento a Bologna, Bologna Cheese Festival, dedicato ai più buoni e preziosi formaggi italiani e non solo, sarà un grande viaggio esperienziale tra mille sapori delle eccellenze casearie. Non una semplice fiera o mostra mercato, bensì, Bologna Cheese Festival, è una straordinaria opportunità di conoscere da vicino i protagonisti del mondo dell’Arte Casearia ed avere con loro un contatto diretto per una esperienza senza eguali.

Sane del Formaggio e dell’Arte Casearia

Durante Bologna Cheese Festival, nel Salone del Formaggio e dell’Arte Casearia gli appassionati buongustai potranno conoscere l’autentica arte casearia, degustare e acquistare i formaggi in esposizione, raccontati dai produttori, stagionatori e affinatori.

Esposizione dell’Arte Contemporanea del Formaggio

Al centro del programma di Bologna Cheese Festival ci sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del formaggio: l’Esposizione dell’Arte Contemporanea del Formaggio, una straordinaria presentazione di autentici tesori caseari.

La secolare arte casearia, dove il casaro trasforma il latte in formaggi unici, incontra l’arte dell’affinatore di formaggi che libera la sua creatività e fantasia alla ricerca dell’equilibrio perfetto fra profumi e sapori, arrivando così a creare nuove forme d’arte.

In questa esposizione unica si potrà scoprire e degustare delle vere opere d’arte che nascono dall’incontro tra casari e affinatori, conoscerete la figura e l’arte dell’affinatore di formaggi.

Il Salone dei formaggi di Bologna e l’esposizione dell’Arte Contemporanea del Formaggio nascono da un’idea e dall’esperienza di un famoso Maître Fromager del panorama gastronomico internazionale, un professionista e grandissimo esperto che ha speso e tuttora spende la sua vita nella conoscenza di tutti i segreti del mondo dei formaggi, Alberto Marcomini, giornalista e scrittore, direttore del Cacio & Pepe Magazine.

Teatro del Latte e Teatro della Cucina

Tanti incontri di cultura e di sapori nel Teatro del Latte e nel Teatro della Cucina, dove il formaggio è l’interprete principale, per conoscere meglio l’arte casearia, tradizioni secolari, tipicità territoriali e le nuove tendenze, degustare opere d’arte casearie uniche, fatte con tanta passione e le materie prime di qualità insuperabile, che riflettono il carattere della propria terra e la bravura di chi le fa nascere. I formaggi degli spettacoli del Teatro del Latte e del Teatro della Cucina saranno accompagnati dai vini di altissima qualità che creano il perfetto equilibrio gustativo, selezionati dall’esperto sommelier Vanni Berna.

Il Teatro del latte accoglierà i visitatori per degustare grandi formaggi sotto la guida di Alberto Marcomini, di altri esperti di formaggio, di produttori e affinatori. Sorprendenti incontri e abbinamenti tra formaggio e vino aspetteranno gli appassionati.

Nel Teatro della Cucina gli amanti del buon cibo potranno partecipare alla nascita dei piatti della cucina tradizionale e innovativa, dove il formaggio è il principale interprete. Deliziose creazioni appena sfornate e spadellate potranno essere degustate in abbinamento con grandi vini.

Salone del Vino e Wine Shop

Ad accompagnare la varietà di formaggi in esposizione e degustazione saranno presenti all’evento Bologna Cheese Festival vini provenienti da diverse regioni d’Italia, dall’Austria e dalla Francia. Il pubblico potrà apprendere le tipicità e le eccellenze dei diversi terroir e conoscere vitigni autoctoni, rari e ricercati, provare vini biologici, di vignaioli indipendenti, di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate. I vini in degustazione saranno selezionati dal rinomato sommelier professionista Vanni Berna, Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza categoria sala-hotel organizzata da Italia a Tavola.

I visitatori – amanti del vino avranno l’unica opportunità di sperimentare molteplici abbinamenti vino e formaggio dal vasto assortimento e ricevere preziosi consigli direttamente dai produttori.

Durante tutto il periodo del Bologna Cheese Festival sarà allestito un fornito wine shop, dove i visitatori potranno trovare in vendita tutti i vini in esposizione nel salone a prezzi promozionali esclusivamente per l’evento

Gli Stati Generali del Formaggio

Sabato 11 febbraio alle ore 11.30 si terrà la tavola rotonda sugli Stati Generali del Formaggio. Si discuterà del presente e futuro del mondo del latte.

10.30 Presentazione alla stampa l’Esposizione dell’Arte Contemporanea del Formaggio

Info utili per la visita:

L'ingresso alla manifestazione è gratuito!

Orario: 10:00 – 18:00

Sede: Ex Gam, Bologna Congressi https://www.bolognacongresscenter.com/dove-siamo/

Ingresso: Piazza della Costituzione - 40128 Bologna

Parcheggi: Piazza Costituzione

Per scoprire il programma completo degli incontri del Teatro del Latte e del Teatro della Cucina, consultare il sito: https://bolognacheesefestival.it/

