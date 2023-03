L'alta pasticceria di Iginio Massari incontra l'arte e i vini di qualità a Zurigo

Arvi, uno dei principali commercianti di vini pregiati e rari in Svizzera, presenta un evento esclusivo con la presenza del rinomato Maestro Pasticcere Iginio Massari, il 30 marzo 2023 presso Artrust Gallery Zurich, Bärengasse 16, dalle ore 15.00 alle 19.00.

I partecipanti verranno accolti nella nuova sede espositiva di Artrust recentemente inaugurata a Zurigo, nel cuore della città, dove incontreranno il maestro Iginio Massari, considerato il più grande maestro pasticcere italiano al mondo. «Il cibo non deve essere solo buono, ma anche bello, elegante e coinvolgente» afferma Iginio Massari. La sua filosofia è semplice: cercare la perfezione e non arrendersi mai. Una visione che è diventata la sua ragion d'essere, un impegno che si riflette nella sua lunga e brillante carriera, con oltre 300 concorsi vinti, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Gli ospiti avranno la possibilità di assaggiare le prelibatezze preparate e presentate dal maestro Iginio Massari in persona, ascoltando le magiche storie che racconterà sui prodotti simbolo del suo Brand: Iginio Massari Alta Pasticceria. Il signor Massari sarà presente all'evento tra le 15.00 e le 16.00.

Il maestro Iginio Massari e i vini in abbinamento

Quattro produttori iconici di vini dolci esalteranno ulteriormente le prelibatezze di Iginio Massari e renderanno questo evento memorabile. Quattro eccellenze provenienti da Piemonte, Portogallo, Sudafrica e Francia si sono riunite in modo straordinario per questa occasione speciale: La Spinetta, Klein Constantia, Château Rieussec e Quinta do Noval.

Di seguito la lista dei vini:



La Spinetta

Moscato d’Asti Bricco Quaglia 2022

Passito oro 2015

Klein Constantia

Vin de Constance 2019

Vin de Constance 2016

Château Rieussec

Château Rieussec 2019

Château Rieussec 1998

Quinta do Noval

Quinta do Noval Colheita 2003

Noval Tawny 20 year old

Mentre si degusteranno le prelibatezze di Iginio Massari Alta Pasticceria e i vini dolci, gli ospiti saranno circondati dalle opere d'arte della galleria di Zurigo e potranno ammirare l'allestimento inaugurale che ha come protagonisti Karel Appel e Le Corbusier.

«Questo evento è stato concepito con l'intento di riunire tre diverse eccellenze in un unico appuntamento; - afferma Paolo Cattaneo, Presidente Aevi - l'incontro tra il miglior vino, l'alta pasticceria e la raffinata arte contemporanea non può che essere un momento memorabile e di grande impatto».

I posti per l'evento sono limitati. Prezzo del biglietto: 40 Chf



Per maggiori informazioni e per l'acquisto dei biglietti:

https://www.arvi.ch/it/sweetzerland

di Rocco Lettieri

© Riproduzione riservata