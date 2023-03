Il World Spirits Award arriva per la prima volta in Alto Adige

Tra tutti i concorsi internazionali di degustazione, il Wsa è sicuramente uno dei riconoscimenti più ambiti per i distillati, con degustatori molto qualificati, considerato come il “primo campionato mondiale” delle distillerie. L'ex campione di sci Wolfram Ortner ha fondato il World Spirits Award 20 anni fa: «Siamo la migliore competizione al mondo, la Formula 1, se vogliamo, nel mondo degli spiriti con un sistema di valutazione accurato e trasparente e i giudici più qualificati» dice Wolfram Ortner «Valutiamo l'intero spettro degli alcolici di tutto il mondo, dal rhum agricole alla grappa al cumino, tenendo conto dell'origine e della tradizione.»

La cerimonia di premiazione del Wsa si svolge ogni anno in un luogo diverso. «In zone da cui provengono i migliori distillatori» dice Wolfram Ortner «e soprattutto da dove provengono tutte le superstar del settore. Siamo lieti di poterci fermare quest'anno da Roner, in Alto Adige, dove risiedono tante ottime distillerie».

«È importante poter competere con i migliori e fondamentale continuare ad innovarsi» afferma felice Karin Roner «per noi è un onore accogliere mastri distillatori da tutto il mondo».

Simply the best in Spirits

Mastro distillatore egli stesso, Wolfram Ortner ha fondato il concorso di degustazione “Destillata” nel 1991 e poi il World Spirits Award nel 2004. Il Wsa premia ogni anno i migliori prodotti di diverse categorie. Il titolo di “World Spirits Award” viene assegnato al produttore del distillato con il miglior punteggio in una categoria e alla migliore distilleria in una categoria.



«Dopo che il gin è stato molto pubblicizzato negli ultimi anni, il whisky è di nuovo di tendenza quest’anno, con caratteristiche che lasciano a bocca aperta! Anche i liquori sono sempre più al centro dell'attenzione dei consumatori per la loro varietà di sapori e la facile bevibilità», riassume Ortner.

Piccole o grandi, il denominatore comune delle distillerie partecipanti è la qualità. In programma oltre alla cerimonia ufficiale, si svolgerà un tour delle distillerie Roner, durante il quale distillatori ed esperti si scambieranno conoscenze e tecniche. Il clou della cerimonia di premiazione di sabato sera sarà seguito da una conviviale cena di gala, che sottolinea il carattere familiare dell'evento.

