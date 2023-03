Woerndle Interservice arriva in puglia con GranChef OnTour

Grazie a GranChef, marchio di punta dell’azienda bolzanina Woerndle Interservice, il mondo del food approda in Puglia per un evento di assoluto spessore gastronomico. Martedì 14 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, la maestosa eleganza della Masseria Traetta di Ostuni ospiterà una degustazione di prodotti di alto profilo alimentare nell’ambito dell’iniziativa “on tour”, promossa da GranChef per far conoscere prodotti d’eccellenza, destinati alla ristorazione.

Dalle ostriche al salmone, dal prosciutto iberico ai salumi della tradizione italiana, la degustazione permetterà agli addetti ai lavori di apprezzare alimenti appositamente selezionati per suscitare interesse e curiosità. L’elenco merceologico è lungo e articolato: pesce, salumi, carni, pasticceria e prodotti da forno, prodotti caseari e paste ripiene saranno protagonisti di un giro intorno al mondo alla ricerca dei sapori più autentici e significativi. Non manca l’attenzione alle scelte vegetariane e vegane, in particolare con la partecipazione di marchi di prima importanza che propongono insalate, fiori eduli e puree di frutta.

L’iniziativa di GranChef Premium Food si rivolge inoltre a una terra, la Puglia, ricca di suggestioni alimentari, ormai più che famose e apprezzate da tutti i buongustai. L’incontro con il mondo del food di qualità intende valorizzare anche e soprattutto i valori di una regione le cui tradizioni alimentari non sono seconde a nessuno. L’arte del buongusto troverà nello splendido scenario della Masseria Traetta il luogo perfetto per esaltare il felice connubio tra territorio e cibo, all’insegna della bontà e della ricercatezza.

