Torna l'appuntamento dedicato al confronto tra operatori alberghieri e finanziari

Mercoledì 22 marzo, dopo due anni di stop causati dalla pandemia da Coronavirus, torna l'appuntamento organizzato da Confindustria e dall'Università Bocconi e dedicato al confronto tra operatori alberghieri e dell'ospitalità e mondo della finanza. Quest'anno con il convegno dal titolo "Il turismo che verrà: una lettura attraverso l’ospitalità in Italia", si farà il punto, a quasi un anno dalla ripartenza, su quali sono stati i trend della ripresa del settore e cosa ci si deve aspettare per il futuro. L'evento si svolgerà alle ore 9:15 presso l'Aula Magna della sede di via Gobbi a Milano.

