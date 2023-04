Tornano i cinesi per il Salone del Mobile a Milano. Pronta la parata di ministri

L'edizione 2023 del Salone del Mobile di Milano segna il ritorno dei visitatori cinesi, in seguito agli anni di stop dovuti alla pandemia da Covid, e a una settimana dal via un incoraggiante +25% di vendita dei biglietti rispetto allo scorso anno. Sono buone le premesse per l'avvio della 61esima edizione dell'evento di riferimento del settore dell'arredamento che si terrà dal 18 al 23 aprile alla Fiera di Milano a Rho.

Il Salone del Mobile a Milano

Ad inaugurare la kermesse sarà il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «a rimarcare l'importanza del Salone del mobile per tutto il Paese», sottolinea la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro. Il giorno prima, lunedì 17 aprile, il presidente del Senato Ignazio La Russa sarà presente all'evento, aperto a mille invitati, che anticipa l'inaugurazione del Salone al teatro alla Scala di Milano. E poi, durante i sei giorni di fiera, ci saranno molti esponenti del governo in rappresentanza: il ministro alle Infrastrutture e Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, quello del Turismo, Daniela Santanchè, dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e all'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini. All'inaugurazione dell'evento ci sarà anche una testa coronata, la regina Maxima d'Olanda.

