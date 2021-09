Acquisti alimentari in crescita e i discount festeggiano: +7,1% a luglio

Volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +7,1 % nelle vendite in valore a luglio 2021 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Discount in crescita a luglio: vendite a +7,1%

Questo quanto emerge da una analisi Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul calo del commercio al dettaglio a luglio 2021: -0,4% in valore e -0,7% in volume. Su base tendenziale, invece, si registra un aumento del +6,7% in valore e del +8,8% in volume. Con l’alimentare che cresce su base annua in valore del +4,4%.

«Il risultato positivo delle vendite alimentari riguarda - sottolinea la Coldiretti - dalla grande distribuzione (+5,4%) alle piccole botteghe (+1,9%)». Una situazione che evidenzia la difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che per risparmiare orientano le proprie spese su canali a basso prezzo e su beni essenziali come cibi e bevande, nel tempo del Covid.

«L’aumento della spesa alimentare domestica delle famiglie prosegue infatti - conclude la Coldiretti - nonostante le riaperture di bar, ristoranti, trattorie e pizzerie con un numero crescente di italiani che ha ripreso a mangiare fuori grazie all’avanzare della campagna di vaccinazione».

© Riproduzione riservata