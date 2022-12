Aldi inaugura a Modena, Belluno, Torri di Quartesolo e Vigevano

Aldi, parte del Gruppo Aldi Süd, realtà multinazionale della Grande Distribuzione Organizzata, consolida la presenza al Nord Italia con l’inaugurazione di quattro nuovi punti vendita a Modena, Belluno, Torri di Quartesolo (Vi) e Vigevano (Pv), pronti ad accogliere i clienti a partire dal prossimo 22 dicembre 2022. Con 110 punti vendita totali nelle tre regioni, Aldi continua il proprio piano di sviluppo in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia grazie ad un’offerta conveniente e di qualità.

Uno dei nuovi punti vendita Aldi

Il nuovo punto vendita di Modena verrà inaugurato in Via Canaletto Sud 6 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:30 e la domenica dalle ore 8:30 alle 20:30. Il negozio offre ai propri clienti 60 parcheggi gratuiti.

Il punto vendita di Belluno, invece, sorgerà in via Valerio da Pos e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle ore 9:00 alle 20:00. A disposizione dei clienti 86 parcheggi gratuiti e 1 colonnina per la ricarica elettrica.



Il punto vendita di Torri di Quartesolo, invece, verrà inaugurato in via Pola 17 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle ore 9:00 alle 20:00. Il Parco Commerciale all’interno del quale si trova il negozio offre ai propri clienti un’ampia disponibilità di parcheggio con 300 posti auto. A disposizione dei clienti anche quattro colonnine per la ricarica elettrica.

Il punto vendita di Vigevano, invece, sorgerà in viale Industria 200 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:30 e la domenica dal



L’inaugurazione dei nuovi punti vendita consolida il piano di espansione nel Nord Italia, dove ora salgono a 110 i punti vendita AldiI aperti tra Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, sul totale nazionale di 152 aperture e 2.991 persone impiegate. I nuovi negozi forniranno 50 nuove opportunità lavorative, portando a quota 2.318 il numero di collaboratori nelle tre regioni, in linea con l’obiettivo aziendale di offrire un nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale. Grazie a queste aperture, Aldi raggiunge e supera il traguardo dei 150 punti vendita sul territorio fin dal suo ingresso nel mercato italiano nel 2018.

