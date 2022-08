Inflazione, Carrefour in Francia “congela” i prezzi di 100 prodotti

Carrefour in Francia congela prezzi di 100 prodotti contro inflazione.

Il colosso della grande distribuzione francese ha deciso di "congelare" il prezzo di 100 prodotti di prima necessità fino al 30 novembre per «sostenere il potere d’acquisto dei francesi», come si legge in una nota del gruppo.

Di fronte a una inflazione che erode la capacità di spesa dei consumatori - in Francia a luglio è stata del 6,1% - il gruppo della gdo d’Oltralpe ha annunciato a partire da lunedì 22 agosto il blocco dei prezzi di prodotti alimentari e non, che vanno dal caffè ai surgelati, dai detersivi agli yogurt.

Il provvedimento giunge dopo gli appelli delle ultime settimane da parte del Governo francese in difesa del potere di acquisto dei consumatori, a cui avevano già risposto con alcune iniziative analoghe TotalEnergies e la catena di supermercati Leclerc.

© Riproduzione riservata