Da Iper La grande i di Seriate (Bg), arriva il futuro della Telemedicina

Iper La grande i, azienda della Gdo in Italia, presenta l’innovativo servizio di telemedicina disponibile presso il punto vendita di Seriate (BG).

Innovazione unica nel suo genere nella Gdo italiana ed europea, la telemedicina di ultima generazione viene praticata in una cabina altamente tecnologica dove in soli dieci minuti si collegano un medico o un pediatra che visitano il paziente grazie agli strumenti più avanzati in dotazione.

Il limite della distanza tra medico e paziente viene quindi annullato con l’ausilio dei dispositivi tecnologici attivati dal personale specializzato di Iper Farma, a supporto del servizio. Nella cabina, l’operatore qualificato registra parametri (dalla pressione, alla temperatura e alla saturazione) e attiva le rilevazioni (come un elettrocardiogramma) su richiesta del medico collegato e a seconda delle esigenze cliniche del paziente, il tutto con una trasmissione in tempo reale delle informazioni. Al termine del consulto, il medico rilascia un resoconto ed eventuali indicazioni terapeutiche.

«Assistiamo a un superamento della telemedicina come la conosciamo al momento, perché non si tratta di una semplice videochiamata ma di una visita vera e propria. – ha commentato Michela Bettoni, direttore di Iper La grande i di Seriate – Nel post pandemia, abbiamo voluto consolidare ancora di più il valore dell’ipermercato come spazio sempre aperto e punto di riferimento della comunità, dove oltre a fare la spesa, ora si può anche monitorare il proprio stato di salute».

La cabina è in funzione presso l’Iper di Seriate, dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 21.30, seguendo gli orari di apertura dell’ipermercato e offrendo ai clienti la possibilità di essere visitati tutti i giorni.

Il progetto è realizzato grazie al lavoro sinergico di più attori: la società Buongiornodottore che mette a disposizione il personale medico di Sos Dottore e Sos Pediatra, Whealthy Care Solutions per la componente tecnologica e Gsm Srl, la società che gestisce le parafarmacie di Iper La grande i.

«Buongiornodottore e Sos Pediatra sono da sempre impegnati nell’assistenza medica innovativa nei confronti dei pazienti su tutto il territorio nazionale e quando Iper ci ha coinvolto nel progetto siamo stati entusiasti di farne parte – ha aggiunto Alessandro Basso, Ceo and founder Sos e Buongiornodottore – Negli ultimi anni la medicina e i servizi sanitari stanno cambiando radicalmente e la telemedicina rappresenta uno di questi cambiamenti, forse il più importante, per questo motivo siamo contenti di mettere a disposizione la nostra esperienza e professionalità nei confronti dei clienti del gruppo Iper».

«Whealthy Care Solutions progetta e sviluppa soluzioni innovative per l'accesso alle cure per gli utenti. Il nostro ecosistema incorpora le tecnologie più innovative per la salute e il benessere e consente da un lato ai professionisti sanitari di lavorare meglio, e dall’altro di conoscere in maniera più approfondita i propri pazienti, per poter prevenire e agire più facilmente – ha sottolineato Rodolphe Bioche, amministratore di Whealthy Care Solutions – Questo ecosistema favorisce la mobilità, la prevenzione e l'accessibilità all'assistenza, intorno a una relazione totalmente orientata all'utente».

«Partner da anni di Iper La grande i con le nostre Parafarmacie Più Medical, e in qualità di gruppo che ha da sempre come principale obiettivo la salute e il benessere del cittadino, non potremmo essere più che entusiasti per questo ambizioso progetto – ha aggiunto dott. Fabrizio Maroni, direttore di Gsm Srl. – Il nuovo servizio di telemedicina sarà rivoluzionario, ma soprattutto utile: permetterà non solo di annullare le distanze, ma rappresenterà idealmente un vero e proprio ponte tra paziente, medico e farmacista. La professionalità e la competenza dei medici si affiancherà all'esperienza dei nostri dottori pronti ad accogliere e soddisfare le varie richieste ed esigenze del cliente. Siamo pronti per questa nuova sfida».

Per completare l’offerta della Telemedicina secondo Iper La grande i, oltre alle visite di medicina generale e pediatrica, sono a disposizione del paziente anche 24 medici specialisti, come cardiologi, nutrizionisti e dermatologi, disponibili entro un’ora dalla richiesta di visita o su appuntamento.

