Metro Italia, al via la nuova campagna pubblicitaria

Un messaggio di innovazione, di cambio di passo. Questo comunica la nuova campagna di Metro Italia dal claim “Cambia la tua Metro di tanto così”, ideata da Michele Liretti, direttore creativo dell’agenzia Andersen.



La campagna è on air da oggi su tutti i canali proprietari di Metro Italia: il sito www.metro.it che ospita una landing page dedicata con il video della nuova campagna e tutti i canali social dell’azienda.

Un messaggio di cambiamento che concretizza la strategia di Metro caratterizzata oggi da un approccio multicanale che consolida l’esperienza e la leadership nel Cash&Carry e rafforza il canale digitale. Grazie al canale Fsd (Food Service Distribution) lanciato nel 2012, dopo dieci anni Metro è tra i primi tre attori in Italia per le consegne dirette di cibo per l’Horeca.

È inoltre di quest’anno l’ulteriore rafforzamento del canale digitale attraverso il lancio lo scorso luglio del Mercato Online, un nuovo marketplace digitale con l'obiettivo di offrire ai clienti un'offerta Horeca “non food” più ampia e ancora più specializzata, distribuita in tutto il territorio nazionale con pochi e semplici click.



La nuova brand campaign, con visual e lettering rinnovati e un taglio fotografico di grande impatto, rappresenta un cambio di paradigma. La campagna avrà anche una second wave per evidenziare gli specifici aspetti innovativi dell’offerta Metro: la nuova strategia di pricing, il servizio Metro Da Te, l’offerta del Mercato Online.



«La strategia di Metro Italia punta a far evolvere e differenziare la nostra offerta per fornire ai nostri clienti servizi innovativi e di valore per loro e i loro clienti. Il nostro obiettivo è affermarci sempre più come partner di riferimento nel mondo dell’Horeca. Questa nuova campagna vuole confermare questo costante rinnovamento e rendere i nostri clienti più consapevoli e partecipi della trasformazione che stiamo vivendo», afferma Tanya Kopps, Ceo di Metro Italia.

© Riproduzione riservata