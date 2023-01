Iper, arriva il sigillo Altroconsumo per tre punti vendita

Iper - La grande i ottiene il sigillo Altroconsumo come supermercato salvaprezzo per i punti vendita di Monza (Via della Guerrina), Grandate (Como) e Varese. L’indagine supermercati sui prezzi contro il carovita, pubblicata a settembre 2022 e condotta da Altroconsumo, dalla più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, rappresenta un’ulteriore conferma della convenienza dell’insegna. Iper - La grande i si impegna quotidianamente per offrire ai propri clienti le migliori promozioni possibili, infatti, il numero delle referenze in promozione è in media il triplo rispetto alla concorrenza, con circa 2.000 prodotti scontati in più.

Arriva il sigillo Altroconsumo per i punti vendita Iper - La grande i di Monza, Grandate e Varese

Il dato è ancora più significativo quando paragonato sia alle altre grandi superfici dove i prodotti in promozione sono circa il 78% in più, sia agli altri ipermercati grandi con il 34% in più. La classifica della spesa che ha coinvolto a livello nazionale le insegne di ipermercati, supermercati e discount rientra nell’inchiesta annuale volta ad individuare le insegne più convenienti nel nostro paese e a identificare i punti vendita più economici nelle diverse città.

