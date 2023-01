Lidl, inaugurato il 20° punto vendita a Milano

La catena con oltre 700 punti vendita nel paese, Lidl Italia, ha festeggiato questa mattina il primo taglio del nastro del 2023 a Milano in Viale Lancetti, 17. Con questa nuova apertura salgono a 20 i punti vendita dell’Insegna nel capoluogo meneghino. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 21:00 e la domenica dalle 08:00 alle 20:00, il nuovo supermercato offre un servizio al pubblico continuativo in un contesto moderno e funzionale. Dal punto di vista occupazionale, l’operazione ha portato all’assunzione di 19 collaboratori che si vanno ad aggiungere ai circa 320 complessivamente impiegati nei punti vendita Lidl di Milano.

Il taglio del nastro nel nuovo punto vendita Lidl

Un progetto di recupero green

Il nuovo store, che dispone di un’area vendita di oltre 1.400 mq, occupa l’intero piano terra di un edificio adibito ad uffici. L’intervento di ristrutturazione ha permesso a Lidl di riadattare gli spazi in maniera moderna e sostenibile, garantendo inoltre un parcheggio con circa 120 posti auto dotato di pensiline ombreggianti sulle quali è stato installato un impianto fotovoltaico da 35 kW. L’immobile dispone di ampie vetrate che sfruttano la luce naturale per assicurare trasparenza e luminosità. Oltre a disporre di luci a LED che consentono un risparmio del 50% rispetto alle precedenti tecnologie, il supermercato impiega esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Per una spesa completa e di qualità

Il nuovo store è caratterizzato da ampie corsie e dal più recente layout espositivo della Catena, che pone ad immediata disposizione della clientela un ventaglio di articoli al miglior rapporto qualità-prezzo. Il reparto frutta e verdura è il biglietto da visita dell’Azienda, con tanti prodotti freschi e biologici, seguito dall’angolo panetteria e da un corner dedicato alla gastronomia e ai piatti pronti. Completano l’assortimento di oltre 3.500 referenze sia food che non food, l’isola dedicata al pesce con tante proposte sfuse surgelate, i prodotti per la cura della casa e della persona e il pet food per gli amici a quattro zampe.

