Distribuzione moderna, 440mila occupati nel 2021 e crescita del 3,1% sul 2019

Come emerge dal Position Paper realizzato da The European House-Ambrosetti per l'Associazione distribuzione moderna (Adm), nel 2021 la distribuzione moderna ha toccato i 440mila occupati diretti, con una crescita del 3,1% rispetto al 2019 e un aumento di oltre 58mila occupati dal 2013 al 2021, sesto settore per crescita in Italia.

Grande distribuzione, nel 2021 crescita del 3,1% rispetto al 2019

Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di The European House - Ambrosetti, ha sottolineato: «Guardando ai dati sull'occupazione vediamo come nella distribuzione moderna gli under 30 sono il 20% degli occupati, contro il 12% della media italiana; il lavoro femminile riguarda il 65%, contro il 49% della media; e i contratti a tempo determinato sono l'89%, contro l'83% della media nazionale».

© Riproduzione riservata