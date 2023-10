Illy Art Collection, da Frieze London le nuove tazzine firmate Lee Ufan

Da Londra, dalla Fiera d’Arte contemporanea internazionale di Frieze London, rimbalza la notizia della presentazione della nuova Illy Art Collection, ovvero le nuove tazzine firmate da lee Ufan, l’artista coreano-giapponese, cofondatore dell’avanguardia Mono-Ha, movimento artistico anticonformista fondato sullo studio della natura e dei materiali grezzi o lavorati dall’uomo.

le tazzine Illy Art Collection

Tazzine che esprimono tutta la volontà di Illy di essere sempre più vicina all’arte contemporanea e che rinnovano questo amore tra l’essenzialità dell’artista e il mondo del caffè. Due le tazzine disponibili firmate lee Ufan, una più piccola per l’espresso ed una più grande per i cappuccino che sono già in commercio nell’e-shop illy, negli store illy Caffè e illy Shp, nei canali della gdo al dettaglio e quelli e-commerce indiretti.

«Siamo molto felici di aver realizzato questa Illy Art Collection con Lee Ufa, un artista che ha conquistato per la sua capacità di descrivere concetti complessi attraverso l’essenzialità dei tratti», afferma Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè, «con il decoro di queste tazzine l’artista ha voluto offrirci idealmente lo spazio fisico e temporale da dedicare alle persone e all’ambiente che ci circonda, una pausa caffè da vivere con la semplicità che ci trasmette il suo pensiero artistico».

Lee Ufan (foto: Claire Dorn)

Va ricordato che illycaffè è uno dei nomi più conosciuti al mondo, un nome che esprime italianità, bellezza e qualità. Ogni giorno vengono gustate 8 milioni di tazzine illy nei bar, ristoranti, alberghi, caffè monomarca, case, uffici di oltre 140 paesi in cui l’azienda è presente attraverso filiali e distributori. (giorgio naccari)

© Riproduzione riservata