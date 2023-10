Dolcetto o scherzetto? I piatti di Halloween di Alessandro Borghese

Festeggiare Halloween da veri gourmet? L'indirizzo è il ristorante AB - Il lusso della semplicità di chef Alessandro Borghese, in via Belisario 3 a Milano, dove festeggiare, appunto, un Halloween spaventosamente delizioso! Dal 23 ottobre al 1° novembre fantasmi e streghe troveranno nel menu due piatti speciali: lo sfizioso “La lepre e la zucca” e il goloso “Skull of Rock” per grida non solo di paura, ma di intenso piacere per il palato!

Skull of Rock di Alessadro Borghese

La celebrazione della festa più noir dell'anno firmata chef Borghese prosegue anche nel ristorante di Venezia a Ca' Vendramin Calergi, con il dessert Krapfen al cacao ripieni di zucca candita, gelato allo zabaione e profumo di rosmarino, un esplosivo dolce in degustazione dal 27 ottobre al 3 novembre. “La lepre e la zucca” è uno sfizioso omaggio al protagonista di ogni party di Halloween, la zucca. Questo delizioso primo piatto, infatti, è un risotto alla crema di zucca e alle erbe aromatiche, con lepre in salmì al dolce forte. Dolcetto o scherzetto? Per i più golosi e per chi non riesce proprio a resistere al richiamo del dessert, chef Alessandro Borghese ha ideato “Skull of Rock”, una scenografica sbrisolona al mais con mousse di nocciola e caramello salato racchiuso in un guscio di cioccolato al latte a forma di teschio, perché durante la festa più dark dell'anno anche la vista vuole la sua parte e al ristorante AB – Il lusso della semplicità è sempre garantito l'appagamento di tutti e cinque i sensi.

La lepre e la zucca di Alessandro Borghese

Non a caso, il raffinato locale meneghino dello chef più amato della televisione italiana riflette la sua istrionica personalità e tutte le sue più grandi passioni, dalla cucina all'arte, ospitando mostre temporanee sempre originali e sorprendenti. La creatività, tra i fornelli così come davanti a una tela, rappresenta il connubio tra due anime che trovano la loro massima espressione in una location dall'alto valore estetico ed emozionale come il ristorante AB – Il lusso della semplicità. Anche ad Halloween, è possibile ammirare la mostra “Ti Tengo d'occhio” di Maurizio Cariati, realizzata con il supporto di Tabor Group, per una rappresentazione ironica della società odierna in cui tutti siamo costantemente osservati e osservatori. Le opere omaggiano così la tridimensionalità grazie a dinamismo e prospettive inedite, in un costante dialogo con lo spazio.

Grandi e piccini, zombie e streghe, troll e scheletri, sono attesi da chef Alessandro Borghese al ristorante AB - Il lusso della semplicità per vivere assieme - anche mercoledì 1° novembre a pranzo - le intense emozioni della festa più spaventosa dell'anno, tra zucche e maschere, ingredienti di altissima qualità e proposte “da paura!!!”. E tu cosa scegli, dolcetto o scherzetto?

