Unigrà, proclamato ad Host il vincitore del concorso Orasì Barista Awards

Una finale intensa quella del primo concorso “OraSì Barista Awards” organizzato da OraSì Barista – brand dell’azienda conselicese Unigrà – tenutasi Domenica 15 Ottobre all’interno della manifestazione HostMilano. Ad avere la meglio, tra i 10 finalisti della competizione, Jessica Pintossi che si aggiudica un Corso di Latte Art con Carmen Clemente, campionessa mondiale di latte art nonché ambassador del brand dedicato alle bevande vegetali.

I finalisti del concorso OraSì Barista Awards

«E’ un grande traguardo vincere un contest prestigioso come questo», racconta Jessica, «soprattutto perché OraSì Barista riverbera tutti quei valori in cui credo fortemente: qualità, estrema facilità di utilizzo e bontà degli ingredienti». Due le creazioni da realizzare durante il contest: un cappuccino vegetale e una proposta analcolica a base di caffè e bevanda vegetale da comporre in soli 10 minuti.

La campionessa ha preparato per l’occasione un cappuccino a base di soia OraSì Barista «la mia preferita sia a livello gustativo ma anche dal punto di vista della lavorabilità» spiega la vincitrice; oltre a un creativo drink analcolico realizzato con bevanda alla nocciola firmata OraSì Barista, che ben si sposa con le note speziate e intense del miele, del caffè e della fava tonka, ingredienti principali del cocktail.

Versatili e facili da utilizzare (grazie a ricettazioni studiate appositamente per il mondo professionale), le referenze OraSi` Barista coniugano elevate prestazioni ad un gusto eccezionale in grado di accontentare anche i palati piu` esigenti.

Lo Stand di OraSì Barista

La manifestazione è stato il momento per raccontare Martini Frozen, sub brand di Martini Professional del marchio di Unigrà dedicato al mondo dei prodotti surgelati. Fresco di rebranding, offre un ampio assortimento di prodotti da forno surgelati di qualità artigianale. Crescente attenzione alle materie prime e ai processi di lavorazione, unite al saper fare della tradizione italiana, rendono i prodotti Martini Frozen gustosi ed in linea con i moderni trend di consumo. Pizza, panetteria, snack e aperitivo per il salato; croissanteria, viennoiserie e pasticceria per il versante dolce.

Il catalogo Martini Frozen è in grado di rispondere in maniera fattiva alle esigenze del professionista: dal bar al panificio, dagli hotel alla grande distribuzione, grazie alla possibilità di customizzare le referenze - sia nei formati sia nelle farciture - in base alle specifiche necessità. Non mancano referenze plant based, come il croissant vegano OraSì Soia, che intercettano il crescente interesse dei consumatori verso il segmento dell’healthy food.

il crumble MartiniGelato

Friabili, gustosi e gluten free: sono i crumble l’ultima novità presentata a HostMilano da Martini Gelato, dedicata ai professionisti del settore. 7 golosissimi gusti - limone, cacao, frutti rossi, nocciola, pistacchio e caramello - a base di frolla sbriciolata realizzata con farina di riso, ideali anche per gli intolleranti al glutine. Pensati per innumerevoli utilizzi, come ad esempio la variegatura del gelato o la decorazione di torte e monoporzioni, donano una consistenza crunchy e golosa.

Martini Gelato è da sempre promotore di novità, grazie al suo expertise e all’alto valore di servizio di ogni prodotto in grado di soddisfare tutte le esigenze dei gelatieri professionisti.

