Vinoway Selection 2024, Jacopo Vagaggini miglior giovane enologo italiano

Il noto enologo di fama internazionale e presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, ha assegnato a Jacopo Vagaggini il titolo di "Miglior giovane enologo italiano" per il Vinoway Selection 2024. La Commissione di Degustazione e Premi di Vinoway Italia, presieduta da Davide Gangi, ha conferito il premio a Jacopo Vagaggini durante l'evento tenutosi il sabato 21 ottobre presso il Castello Monaci Resort di Salice Salentino.

«Sono profondamente onorato di ricevere questo premio. Ringrazio la redazione di Vinoway per credere in me, nel mio percorso, nella mia filosofia; ringrazio il dottor Riccardo Cotarella per avermi premiato con parole bellissime. Questo riconoscimento non rappresenta per me un traguardo, ma un incentivo per continuare a lavorare con passione e dedizione con l'obiettivo di realizzare grandi vini che parlino di terroir, cultura e dell’anima di chi li produce. Un ringraziamento va anche alla mia famiglia per avermi sempre supportato in questo mestiere tanto bello quanto difficile che, con il tempo, sta acquisendo significati sempre più ampi». E aggiunge «Viviamo in un’epoca dove tutto si muove rapidamente e dove assistiamo ad una vera “gold rush”: è facile distrarsi dietro a facili guadagni che spesso si rivelano effimeri. Io credo ancora nel valore della professione, quella vera, fatta di sostanza, sacrifici e competenza. Perché, alla fine, il duro lavoro paga sempre».

