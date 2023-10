Belmond, Alfonso Pacifico nuovo area managing director per Portofino

Belmond ha annunciato la nomina di Alfonso Pacifico ad "area managing director Portofino e general manager" di Splendido, A Belmond Hotel, Portofino, a partire dal 1° novembre 2023. In questo nuovo ruolo, Alfonso Pacifico sarà responsabile del progetto di restauro in più fasi dell'iconico Splendido e si occuperà della guida strategica e della direzione operativa di Splendido Mare e del Bagni Fiore, Beach Club privato gestito da Belmond dal 2021.

Alfonso Pacifico, nuovo area managing director di Belmond per Portofino

La carriera di Alfonso Pacifico all'interno di Belmond testimonia il costante impegno dell'azienda nel coltivare una nuova generazione di talenti nel settore dell'ospitalità. Entrato a far parte di Belmond nel 2014 come Front of House Manager al Caruso, Alfonso Pacifico ha proseguito la sua crescita diventando general manager del Caruso, A Belmond Hotel, Costiera Amalfitana, nel 2019. Nel 2022 è stato poi promosso a managing director della struttura e Director of Special Projects, a supporto del team Global Operations. A capo del team del Caruso, Alfonso ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui l'inserimento nella classifica dei 500 migliori hotel al mondo di travel-leisure, una valutazione a 5 stelle nella Forbes Travel Guide, il 4° posto al mondo nella guida La Liste e l'inserimento nella prestigiosa Conde´ Nast Traveller Gold List, dove il Caruso compare come l'unico hotel della Costiera Amalfitana.

«Sono onorato e grato di rivestire un ruolo cosi` prestigioso e per di piu` in una struttura iconica quale il Belmond di Portofino ma, soprattutto, sono felice di poter condividere ulteriormente la mia grande passione per l'ospitalita` guardando a nuovi obiettivi - ha commentato Alfonso Pacifico. Non vedo l'ora di mettermi all'opera e di lavorare con il Team che ringrazio sin da subito per la dedizione costante con cui, di anno in anno, ha reso lo Splendido e Portofino piu` che un binomio eccezionale, quasi un'unica creatura, una destinazione ambita e un faro luminoso nel mondo dell'ospitalita`».

