Gibus riceve il “Best Managed Companies Award” di Deloitte Private

Leader, in Italia, nel settore Protezione Solare e Outdoor Design di alta gamma, Gibus riceve oggi un nuovo prestigioso riconoscimento: l’azienda - protagonista negli ultimi anni di un’ascesa record, nonché di un processo di internazionalizzazione che l’ha condotta in prima fila tra i player europei del segmento - è stata insignita del “Best Managed Companies” Award, premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite - Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.

Velvet, la pergola bioclimatica con lamelle orientabili di Gibus

Impresa virtuosa pronta a ridefinirsi giorno dopo giorno, sempre alla ricerca della miglior versione di sé, Gibus è dunque tra le 79 realtà italiane premiate nel contesto della sesta edizione del “Best Managed Companies” Award per aver dimostrato eccellenti capacità manageriali in uno scenario internazionale complesso e per essersi distinte in tutti i parametri valutati: “Strategia”, “Competenze e Innovazione”, “Impegno e Cultura Aziendale”, “Governance e Misurazione delle Performance”, “Corporate Social Responsibility”, “Internazionalizzazione e Filiera”.

Selezionate da una giuria di esperti - composta da Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso Altis Università Cattolica del Sacro Cuore, Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale della Piccola Industria di Confindustria e Marta Testi, Ceo di Elite - Gruppo Euronext - le imprese insignite hanno dimostrato di saper coniugare le rilevanti performance sui pillar esplorati dal Bmc con la capacità di attrarre e trattenere le persone con il talento desiderato, conferendo grande valore alla formazione e alla motivazione dei propri collaboratori, nonché facendo di questa vision uno dei più importanti asset del proprio vincente posizionamento.

Alessio Bellin

«Ricevere questo importante riconoscimento, tra l’altro per il quarto anno consecutivo, è motivo di grande orgoglio per tutti noi - afferma Alessio Bellin, amministratore delegato del Gruppo Gibus. Il premio conferitoci da Deloitte non solo ci conferma il valore dell’indirizzo strategico individuato fino ad oggi, ma ci sprona anche a perseverare, con impegno, dedizione e passione, in un percorso di crescita fondato sui più virtuosi driver di sviluppo».

