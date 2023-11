Francesco Giorgi vince al “Do it Dry! The Pierre Ferrand Dry Curaçao Competition”

Francesco Giorgi del RU.DE. Centocelle di Roma ha trionfato nella terza edizione di “Do it Dry! The Pierre Ferrand Dry Curaçao Competition”, la gara di bartending promossa da Pierre Ferrand Dry Curaçao, il liquore all'arancia prodotto da Maison Ferrand, importato e distribuito in esclusiva in Italia da Compagnia dei Caraibi A conquistare una giuria d'eccezione - composta da Melania Guida, direttrice editoriale di Bartales, Francesco Pirineo, advocacy manager di Compagnia dei Caraibi e Vincent Ballu, area manager di Maison Ferrand - è stato il cocktail “Do It Light”. Francesco Giorgi ha raccolto la sfida di questa terza edizione, creando un drink fuori dagli schemi, dealcolizzando il Cognac 1840 e il Rum Plantation Stiggins' Fancy Pineapple e andando a creare così una versione attualizzata del classico Between the Sheets, rendendolo più vicino alla sensibilità dei nostri giorni in cui i drink Zero Alcool e quelli Low ABV sono sempre più richiesti.

Il “Do It Light” di Francesco Giorgi

La finale di “Do it Dry! The Pierre Ferrand Dry Curaçao Competition”, andata in scena il 20 novembre presso La Fesseria (Via Bisignano 20, Chiaia - NA), ha visto sfidarsi i sei finalisti - già preselezionati dal team advocacy di Maison Ferrand e di Compagnia dei Caraibi - che da inizio ottobre hanno candidato le ricette più originali tramite il portale dedicato. Domenico Cassanelli del Contrabar di Bisceglie, Dania Catto dell'Experimental Cocktail Club di Venezia, Francesco Giorgi del RU.DE. Centocelle di Roma, Stefano Marongiu del Wimbledon - Cocktail & Bistrot di Padova, Ciro Ragosta de La Fesseria di Napoli e Patrick Ricciuti del Lux Bar & Bites di Telese sono stati chiamati a replicare l'inedito drink e sono stati valutati sulla base di: attinenza al tema della gara, gusto e aroma, presentazione da parte del bartender, presentazione del cocktail e bilanciamento degli ingredienti.

Francesco Giorgi si aggiunge a Luca Bruni e Federico Casucci nella Hall of Fame della “Do it Dry! The Pierre Ferran Dry Curaçao Competition” e si prepara a vivere un viaggio educational in distilleria Maison Ferrand presso Château de Bonbonnet, nella regione del Cognac in Francia.

Ricetta Do It Light - Ingredienti:

25 ml Pierre Ferrand Dry Curaçao

70 ml Ru.De. Light Cordial - Cognac 1840 - Pierre Ferrand 0, Rum Plantation Stiggins' Fancy Pineapple 0, Umeboshi,

Vaniglia Bourbon

Waste cordial garnish

Ghiaccio

Bicchiere di servizio: Old Fashioned Glass

