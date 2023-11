Lesaffre e Alma insieme per la formazione dei giovani talenti dell'arte bianca

Lesaffre Italia, azienda che produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale, industriale e domestica e Alma, la Scuola Internazionale di Cucina italiana con sede nella Reggia di Colorno, nel cuore della Food Valley, rinnovano la loro partnership per la formazione dei futuri maestri dell’arte bianca.

Lesaffre e Alma insieme per la formazione

Lesaffre Italia, parte del gruppo francese fondato nel 1853 e oggi attore mondiale di riferimento con un fatturato di 2,7 miliardi di euro e 11.000 dipendenti in 50 Paesi, sostiene anche quest’anno, in qualità di Educational Partner, il Corso di Panificazione Moderna, alla sua 13° edizione, confermando il suo impegno costante nella formazione professionale dei giovani talenti. L’azienda di Parma infatti ha creduto nel corso fin dalla sua prima edizione nel 2016, decidendo già allora di sostenerlo.

Nel corso dell’anno sono previsti diversi momenti di formazione e approfondimento con il team tecnico di Lesaffre. Si è già svolta in questi primi mesi un’uscita didattica presso il Baking Center di Lesaffre Italia a Sissa Trecasali, centro di eccellenza in materia di panificazione e di formulazione di nuovi ingredienti. Inoltre Christophe Carlo, Baking Center Manager Lesaffre Italia è stato ospite di Alma nel Corso di Panificazione Moderna per una lezione interamente dedicato al lievito compresso. A ulteriore conferma del suo impegno nel supportare i talenti nel loro percorso di formazione professionale, Lesaffre ha istituito, già dallo scorso anno, un viaggio premio nel proprio headquarter di Lille in Francia, destinato ai migliori studenti diplomati del corso.

