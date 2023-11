Gibus è tra le migliori aziende della provincia di Padova secondo Top 500

Leader, in Italia, nel settore Protezione Solare e Outdoor Design di alta gamma, nonché tra i primi player europei del proprio comparto, Gibus aggiunge un nuovo importante risultato alla lunga lista di successi collezionati negli ultimi tempi: l'azienda si è infatti aggiudicata la novantacinquesima posizione all'interno della classifica Top 500 - vale a dire vale a dire la più importante analisi del tessuto imprenditoriale italiano, mirata ad esaminare i bilanci delle principali 500 aziende di molteplici province - per quanto riguarda il territorio di Padova. Non solo: Gibus è stata anche tra i protagonisti della tappa padovana del tour Top 500 2023-2024, promossa da Pwc e Nord Est Multimedia e svoltasi lo scorso 15 novembre ad Abano Terme. Alessio Bellin, amministratore delegato della nota realtà con sede a Saccolongo, è stato uno dei sei imprenditori chiamati ad intervenire alla tavola rotonda organizzata per l'incontro e centrata sul nevralgico tema del capitale umano.

La Pergola Bioclimatica Gibus

«Esiste sicuramente una correlazione tra crescita e propensione delle aziende al cambiamento nonché al ricambio generazionale - ha affermato Alessio Bellin. La linea scelta da Gibus è quella di puntare a un'equilibrata sinergia tra le professionalità già presenti in azienda e le nuove risorse umane provenienti dall'esterno, periodicamente inserite a tutti i livelli, vale a dire figure junior che portino una spinta generazionale e figure senior che mettano invece a disposizione un background esperienziale più strutturato. A tutti i nostri collaboratori, sentiamo poi il dovere di offrire, per essere e rimanere attrattivi, continui percorsi customizzati, orientati alla crescita professionale e personale.»

Alessio Bellin

Grazie all'efficace evoluzione del proprio modello di business, di cui la digitalizzazione sta sempre più divenendo un vero e proprio punto cardine, nonché al costante processo di internazionalizzazione che ha condotto Gibus all'apertura di alcune filiali in Europa, così come alla strategica acquisizione del gruppo tedesco Leiner, la nota realtà padovana ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 84,0 milioni di euro, corrispondenti a una crescita del 15,5% rispetto all'anno precedente che già si era concluso con un incremento record: +61,4%.

Gibus

