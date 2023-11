Neria Rondelli ai aggiudica la prima edizione di “Vera Pinza Bolognese”

Grande successo di pubblico e critica per la prima edizione di “Vera Pinza Bolognese”, un concorso lanciato da "Cibò. So Good!" e "Cavazza 1898": l'accesa fase finale, disputata al 707 di Castelmaggiore (Bo) e brillantemente condotta da Giorgio Comaschi, ha visto prevalere Neria Rondelli con una preparazione che ha saputo esaltare gli ingredienti tipici della tradizione dolciaria bolognese.

Neria Rondelli, vincitrice della prima edizione di “Vera Pinza Bolognese”

Un'affermazione, quella della pinza, che è iniziata con le oltre 200 ricette inviate da azdaure, amanti della cucina bolognese, ma anche nonne e nipoti, fornai, pasticcieri, cuochi, food blogger, massaie, studenti buongustai e giovani gourmand a conferma dell'interesse che ha suscitato il popolare dolce bolognese, scrigno di dolcezza con il cuore “brusco e aromatico” di Mostarda di Bologna. L'impegnativo lavoro di valutazione è stato svolto dalla giuria d'esperti, composta da Paola Lazzari (Associazione Panificatori e Asso Sfogline), Lamberto Mazzotti (gastronomo e direttore del magazine cibosogood.it, promotore del concorso), Napoleone Neri (scrittore e ricercatore di cultura gastronomica), Angelo Muratori (accademico della Accademia Italiana della Cucina Italiana - Castel San Pietro e Medicina) e Andrea Stanzani (delegato dell'Accademia Italiana della Cucina di Castel S. Pietro e Medicina), che ha selezionato le cinque finaliste (Elisabetta Bonaga, Neria Rondelli, Angelo Taschetta, Annamaria Varano e Luciana Zambelli) per la prova dell'assaggio “in diretta” durante la sfida finale per la proclamazione della “Ricetta 2023 della Pinza Bolognese”.

Ideatore dell'iniziativa è "Cibò. So Good!", realtà di primo piano nel marketing territoriale e nella promozione delle eccellenze italiane, e la storica azienda Cavazza 1898, da 125 anni produttrice della vera mostarda di Bologna. Ideale farcitura per le raviole e la pinza bolognese, questa confettura rappresenta un unicum gastronomico con la sua veste iconica, la consistenza corposa e il caratteristico sapore retrò per mantenere fede, da sempre, alla sua originalità storica, territoriale e gustativa. La serata è stata arricchita con 3 degustazioni di prodotti del territorio offerti da Caseificio Valsamoggia, con i suoi formaggi e salumi, e da Podere Casa Piana per la selezione di vini dei Colli bolognesi.

