Simone Broglia trionfa nella finale nazionale di Patron Perfectionists 2024

L'head bartender di The Soda Jerk Verona, Simone Broglia, è stato incoronato vincitore italiano della finale nazionale di Patron Perfectionists 2024, il concorso organizzato dal brand di tequila super premium del Gruppo Bacardi che ogni anno mette alla prova le capacità dei migliori bartender al mondo. La sfida finale si è svolta lunedì 27 novembre, nella cornice di Locale Firenze, l'elegante ed esclusivo cocktail bar nominato tra le migliori proposte secondo The World's 50 Best Bars. I due cocktail ideati dal bartender hanno superato ogni aspettativa, permettendogli di avere la meglio sugli altri finalisti in due importanti sfide, Margarita de Mexico e Paloma Shared Dna.

Simone Broglia, vincitore della finale nazionale di Patron Perfectionists 2024

Il rush finale, infatti, ha visto la giovane promessa esprimere la propria arte nella realizzazione di due proposte ispirate al Margarita e al Paloma. I cocktail sono stati sottoposti all'attento esame della giuria di esperti che fanno parte della famiglia di Tequila Patron: Cristian Bugiada, esperto in miscelazione a base agave e co-founder de La Punta Expendio de Agave di Roma, Giulia Cuccurullo, Patron Perfectionists 2020 Global Winner e head bartender di Artesian Bar London, Andrea Benvenga, vincitore della finale italiana 2022, e la giornalista food&beverage Annalisa Testa. Simone Broglia rappresenterà l'Italia alle finali mondiali che si terranno a marzo 2024 nell'esclusiva Hacienda Patron a Jalisco, in Messico.

La finale nazionale di quest'anno è stata caratterizzata da una serie di prove che hanno testato le più ampie competenze dei partecipanti. La sfida iniziale ha visti impegnati i partecipanti nella realizzazione di un twist del Margarita a base di Patron Silver. Protagonista della seconda parte di competition, invece, è stato il Paloma: ai finalisti italiani è stato richiesto di creare un rituale per quattro del Paloma Cocktail con Patron persone volto a celebrare l'essenza Resposado. Una prova più tecnica ma molto sorprendente, dove ogni bartender ha realizzato uno speciale shared cocktail serve. Qui le creazioni di Simone Broglia si sono distinte per creatività, narrazione ed esecuzione. Dall'Italia al Messico, passando per gli Stati Uniti e la Cina, Patron Perfectionists è molto più che una semplice competizione internazionale che riunisce a sé artisti della mixology provenienti da più di 14 paesi dei cinque continenti. Capace di portare alla ribalta l'instancabile spirito creativo dei più grandi bartender del mondo, la sfida permette a tutti i partecipanti di mettersi alla prova, entrando in contatto con la più ampia community di Perfectionists.

