Sasha Arandjelovic nuovo executive chef de “L'Assaggio” al Castille Paris

È un ritorno a casa per Sasha Arandjelovic, il nuovo executive chef de L'Assaggio - fine dining restaurant dell'hotel Castille, nel cuore di Parigi - dove ha trascorso 3 anni dal 2017 al 2020. A partire da giugno 2017, il menu del Ristorante L'Assaggio porta la firma di Ugo Alciati, chef una stella Michelin alla guida dello storico “Guido Ristorante” di Serralunga d'Alba e Ambasciatore Italiano del Tartufo in tutto il mondo, che ha ridisegnato l'identità tutta italiana della proposta ristorativa del Castille. Molto apprezzato per la sua limpidezza creativa e per l'essenzialità con cui valorizza le materie prime, Ugo Alciati è l'erede di una famiglia che ha scritto la storia della cucina italiana.

Sasha Arandjelovic

Dopo aver trascorso molti anni al fianco di Ugo Alciati, chef Arandjelovic fa ora il suo ritorno al Castille per eseguire con maestria la tradizione di questo simbolo della cucina italiana. Il nuovo menu, ideato da Alciati e realizzato da Arandjelovic, è un omaggio ai sapori del terroir piemontese. Ogni piatto porta gli ospiti in un viaggio attraverso la storia ed il cuore di questa regione, un compendio di cultura gastronomica tradizionale con accenti di grande personalità, elevato ai livelli più alti dalla straordinaria capacità dello Chef di mettere in luce materie prime di altissima qualità, seguendone la stagionalità.

Tra i piatti signature de L'Assaggio spicca il Vitello Tonnato, uno dei piatti cult di Ugo Alciati. Tra i primi piatti, protagonisti sono gli Agnolotti di Mamma Lidia, una delle ricette della madre di Ugo, Lidia Alciati. Questo piatto nasce da un altro simbolo del Piemonte, gli Agnolotti del Plin, serviti al tovagliolo proprio come richiede la tradizione. Insieme a chef Arandjelovic, L'Assaggio dà il benvenuto anche al nuovo Sous chef Marco Terenghi, che vanta una formazione simile a Sasha Arandjelovic, avendo fatto parte della brigata di Guido Ristorante. In un ambiente accogliente e raffinato dal sapore parigino, il Ristorante l'Assaggio si affaccia su un luminoso patio, una corte privata al cui centro campeggia una fontana monumentale che rimanda ad atmosfere mediterranei.

