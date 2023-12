Acquistare e personalizzare un grembiule MasterChef? Ora si può grazie a Siggi

Mentre l'attesa per l'inizio della tredicesima stagione di MasterChef Italia raggiunge il suo apice, c'è un elemento che non passa inosservato: i grembiuli degli aspiranti chef. Questi grembiuli, simbolo per eccellenza di aspirazione e dedizione, sono forniti da un nome noto nel settore dell'abbigliamento professionale Horeca: Siggi Group, storica azienda vicentina di abbigliamento professionale e sponsor ufficiale di MasterChef Italia fin dal 2011, per un totale di 12 edizioni e 286 puntate seguite da oltra 2,5 milioni di persone e una riconoscibilità altissima anche da chi non è abbonato Sky.

Acquista e personalizza il tuo grembiule MasterChef con Siggi

La collaborazione tra MasterChef Italia e Siggi Group ha portato alla creazione di grembiuli unici, che non solo rappresentano l'identità degli aspiranti chef, ma sottolineano anche l'importanza del ruolo che svolgono all'interno dello show. Questi grembiuli, indossati con orgoglio negli anni quasi 500 aspiranti chef, sono molto più di un semplice indumento: sono un simbolo di avvenuto successo, di sfida passata, un segno di riconoscimento che distingue gli aspiranti chef nel loro viaggio culinario alla scoperta di nuovi piatti raffinati e ricercati. Da oggi il grembiule, il cappello chef, le tovagliette, il fazzoletto cuoco e il guantone saranno disponibili nei principali negozi Sky in 10 città italiane (scopri dove: https://trova.sky.it/c/merchandising-sky). La tua idea regalo perfetta per il Natale o per qualsiasi altra ricorrenza od occasione speciale è disponibile online sul sito di Siggi o di altri rivenditori autorizzati e ora anche in negozio. È possibile la personalizzazione con il nome ricamato sul grembiule, che lo renderà ancora più unico.

