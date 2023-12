Belmond, Alex Dallocchio nuovo general manager del Romazzino in Costa Smeralda

Belmond ha annunciato la nomina di Alex Dallocchio come nuovo general manager di Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda. In questo ruolo, Alex supervisionerà la strategia di pre-apertura e guiderà il team nell'elaborazione di una nuova serie di esperienze straordinarie in occasione della riapertura del Romazzino nel 2024 come hotel Belmond.

Alex Dallocchio, nuovo General Manager di Belmond Romazzino in Costa Smeralda

Con oltre vent'anni di esperienza nel settore dell'ospitalità, Alex porta con sé un bagaglio di esperienze che deriva dal suo lavoro in Europa e nel Nord America. Di recente, Alex ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer del gruppo Starhotels di Firenze, dove ha supervisionato le operazioni di 30 hotel con oltre 4.200 camere in Italia, Londra, Parigi e New York. In precedenza, Alex ha acquisito una notevole esperienza operativa come managing director del Westin London City e come general manager del Beverly Hills Marriot, dove ha lavorato per sei anni. In questo nuovo incarico, Alex Dallocchio riporterà a Christian Boyens, vice president and divisional leader della divisione Sud Europa.

Alex Dallocchio ha commentato:«È davvero un onore essere nominato direttore generale del Romazzino, A Belmond Hotel Costa Smeralda. Sono impaziente di iniziare a lavorare a questo eccezionale progetto di rebranding e ristrutturazione che farà di questo celebre albergo uno dei migliori Resort del Sud Europa, e contribuire a rafforzare la leadership di Belmond nell'offerta italiana di lusso». Con apertura prevista in primavera 2024, Romazzino si affaccia sulla costa più pittoresca della Costa Smeralda e si trova sull'incantevole e candida Spiaggia Del Romazzino, una delle più affascinanti della Costa Smeralda. Originariamente concepito dall'Aga Khan negli anni '60, Romazzino è stato progettato dal famoso architetto Michele Busiri Vici in un autentico stile sardo di armoniosi edifici bianchi con linee sinuose e finestre ad arco.

