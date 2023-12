Rational, la piattaforma ConnectedCooking sempre più veloce e sicura

La digitalizzazione è una realtà presente ormai in tutti i settori, anche nelle cucine professionali. Sempre più utenti si rivolgono a soluzioni digitali per semplificare i processi di lavoro in cucina e tra queste c'è ConnectedCooking, l'app di Rational tramite cui si gestiscono da remoto le ricette, i dati Haccp e le attività. Per garantire ai propri clienti un ambiente sicuro per i propri dati, Rational ha distribuito la sua infrastruttura IT in sette data center internazionali sulla piattaforma cloud Microsoft Azure.

Gerrit Brehmer, lead platform architect di Rational, spiega i diversi vantaggi che ne derivano: «Grazie alla soluzione basata sul cloud, non ci sono più limiti alle risorse. Se, ad esempio, molti utenti accedono a ConnectedCooking contemporaneamente, il sistema risponde automaticamente con una maggiore potenza di calcolo. Questo garantisce agli utenti di accedere rapidamente ai propri dati in qualsiasi momento». I dati sono ora suddivisi in sette data center in tutto il mondo. Questo significa che occorre molto meno tempo per scaricare grandi quantità di dati. I programmi di cottura o gli aggiornamenti del software, ad esempio, vengono trasferiti in modo rapido e sicuro al sistema di cottura, indipendentemente dalla sua ubicazione.

Tramite ConnectedCooking è possibile accedere ai propri sistemi di cottura Rational da Pc, tablet o smartphone e gestire le ricette, così come i dati Haccp. «Gli utenti hanno sempre una visione d'insieme dei loro sistemi di cottura e risparmiano tempo e denaro» afferma Theresa Felchner, responsabile del product management ConnectedCooking, riassumendone i vantaggi. «Negli ultimi anni, le registrazioni sono aumentate notevolmente, superando le 100mila unità. Siamo quindi lieti che ConnectedCooking sia ancora più veloce e sicuro per i nostri clienti grazie a Microsoft Azure».

