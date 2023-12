Liceo del Made in Italy: quando inizia, come prenotarsi e gli obiettivi del corso

Il liceo del made in Italy è pronto a debuttare e gli studenti interessati vi si potranno iscrivere a partire dal 23 gennaio sulla piattaforma online "Unica". «Il nome scelto contiene già l'intento del nuovo corso di studi, ovvero valorizzare e promuovere le eccellenze italiane, una parte qualificante della nostra riforma della scuola che avvicina istruzione e mondo del lavoro» ha spiegato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Per il resto degli indirizzi scolastici la data di iscrizione resta il 18 gennaio.

Tutto quello che c'è da sapere sul liceo del Made in Italy

La missione del liceo sarà quella di «fornire una preparazione completa, abbracciando sia le discipline umanistiche che le materie Stem con l'obiettivo di sostenere e promuovere le eccellenze italiane, la creatività e l'imprenditorialità che hanno da sempre posizionato il nostro Paese al vertice della scena globale» ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il liceo del made in Italy promuoverà dunque l'acquisizione da parte degli studenti degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale e economico dei settori produttivi del made in Italy.

«Il nuovo percorso liceale consentirà agli studenti, tra l'altro, di sviluppare competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del Made in Italy e consentirà agli studenti di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base soprattutto nei campi economico, giuridico e tecnologico: questo mix virtuoso si inserisce nella grande riforma della scuola secondaria superiore, che si propone di avvicinare l'istruzione al mondo dell'imprenditoria nazionale e quindi del lavoro, riducendo la distanza fra le competenze richieste dai settori produttivi e quelle fornite dalla scuola» ha aggiunto Valditara. Le scuole che potranno attivare il nuovo liceo sono solamente le istituzioni statali e paritarie che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, e dovranno presentare domanda entro il 15 gennaio 2024.

