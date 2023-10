Giacomo Gurrieri è il nuovo ambassador di Molino Vigevano

Si è tenuta a Milano la finale del “Master del Cornicione”, organizzata da Molino Vigevano presso il Circolo Magnolia di Milano all’interno dell’area Lievitamente. L’ultima tappa della challenge social che ha visto oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia, sfidarsi a colpi di “cornicione” preparata grazie al contenuto di una special box contenente la Farina Vesuvio e tantissimi gadget indispensabili per la realizzazione della pizza con il famoso cornicione.

Al centro il vincitore Giacomo Gurrieri

L’appuntamento si è tenuto all’interno dell’evento The Sound of Pizza, il Festival della Pizza di Milano, un evento unico nel suo genere che mescola due ingredienti spettacolari: DJ Set e alcune delle migliori pizzerie del capoluogo lombardo. La giuria di Lievitamente, il festival della pizza fatta in casa e partner della challenge Master del Cornicione, ha decretato Giacomo Gurrieri come vincitore in una gara su due manches nominandolo ufficialmente ambassador 2023/2024 di Molino Vigevano.

La prima manches ha visto i finalisti sfidarsi nella preparazione della Pizza Margerita con focus principale sull’impasto che è stato esaminato dalla giuria di esperti che ne hanno valutato con grande attenzione la qualità, il gusto, la consistenza e le tempistiche di lavorazione. La seconda manches è stata una mystery box. Molino vigevano ha fornito un impasto e un topping misterioso, con questi ingredienti sono state messe alla prova le abilità culinarie dei finalisti che hanno avuto l’opportunità di creare una ricetta innovativa dimostrando alla giuria la loro creatività e versatilità mantenendo sempre il caratteristico cornicione alto e alveolato, protagonista indiscusso del contest.

Tutti i partecipanti della challenge hanno potuto sfidarsi con un prodotto di grande qualità come Farina Vesuvio che grazie alla presenza di germe di grano vitale macinato a pietra, è perfetta per una pizza napoletana alta, soffice e perfettamente alveolata. Studiata per la realizzazione di impasti leggeri, conferisce volume e gusto alle creazioni in cucina promettendo risultati sorprendenti, capaci di trasportare la mente fra i caratteristici vicoli della città Partenopea. Un'autentica esplosione di aromi e gusto, all'insegna della tradizione di uno dei piatti simbolo della cucina italiana. Risultati garantiti con qualsiasi forno.

